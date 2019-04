Atac armat în capitala Danemarcei. Mai multe persoane au fost rănite Cel puțin 14 indivizi au fost arestați in urma unui atac armat, comis in noaptea de sambata spre duminica, in capitala daneza Copenhaga, relateaza site-ul de știri Euronews.com Mai multe persoane au fost ranite, au informat autoritațile, adaugand ca atacul a avut loc la ora locala 18.00. Numarul victimelor nu este cunoscut inca. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

