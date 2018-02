Stiri pe aceeasi tema

- Incident armat in statul american Maryland, la Fort Meade, chiar langa sediul Agenției Naționale de Securitate. Trei oameni au fost raniți prin impușcare, iar agresorul a fost reținut de polițiști.

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs miercuri in apropierea sediului Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA) din Statele Unite, relateaza posturile de televiziune WBA si MyFox8.

- Atac armat in orasul New Orleans din statul american Louisiana. Doi oameni au fost murit, iar trei au fost raniti dupa ce un individ necunoscut a deschis focul asupra lor. Fortele de ordine au declarat ca starea victimelor internate este grava.

- Cel puțin patru oameni au murit și inca 250 au fost raniți in urma cutremurului devastator de ieri din Taiwan. Inca 140 de localnici au fost dați disparuți, dupa ce mai multe cladiri, printre care și trei hoteluri, s-au prabușit in timpul seismului de 6,4 grade.

- Doi polițiști au fost raniți dupa ce un șofer a lovit o mașina de Poliție staționata in municipiul Brașov. In urma impactului, autospeciala de Poliție a fost proiectata in alta mașina oprita in fața acesteia, pentru control. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore. Incidentul s-a petrecut in noaptea…

- Raidul armat, atribuit unui tanar italian arestat de politie, este marcat de o cultura a "extremismului de dreapta, cu referinte clare la fascism si la nazism", a adaugat ministrul, deplangand ca singura legatura intre victime este "culoarea pielii lor".Un barbat a fost retinut dupa ce…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa.

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters.

- O camioneta a intrat in pietoni intr-o zona aglomerata din centrul orasului Shanghai, din estul Chinei. Cel putin 18 oameni au fost raniti, trei dintre ei grav, transmite televiziunea chineza se stat. Inca nu se cunoaste cauza incidentului.

- O camioneta a intrat in pietoni pe o strada aglomerata din Shanghai, China. Cel putin 18 oameni au fost raniti, iar trei dintre victime au ajuns in stare grava la spital. Unii martori au declarat ca in portbagajul dubitei au vazut mai multe canistre cu gaz.

- Patru oameni au murit in urma unui incident armat ce a avut loc in Pennsylvania. Incidentul a avut loc la o spalatorie auto din orasul orasul Saltlick, situat la aproximativ 89 de kilometri de Pittsburgh. Atacatorul se afla si el in spital in stare critica. Autoritatile nu au stabilit ce l-a…

- Cel putin cinci politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in atacul cu explozibili, care ar fi fost pus la cale de traficantii de droguri, dupa cum sustin autoritatile. La actiune au participat mai multe persoane, care au ajutat la plasarea bombei, dupa care dispozitivul a fost detonat de la distanta.…

- Cel putin 18 persoane au murit, sambata, in urma unui atac armat la un club de noapte din Fortaleza, in Brazilia. In atac au fost ranite 16 persoane.Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere,…

- UPDATE Numarul celor uciși a crescut la 17, iar peste 110 persoane au fost ranite. Cel puțin trei persoane au murit și peste 79 de persoane au fost ranite în urma unui atac sinucigaș cu bomba care a avut loc în centrul capitalei din Afganistan, Kabul. …

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte doua a fost grav ranite dupa un atac armat care a avut loc în centrul Amsterdamului, pe strada Grote Wittenburgerstraat, la câtiva pasi de o populara zona turistica.

- Atentat la sediul organizatiei "Salvati Copiii" din localitatea afgana Jalalabad. Cel putin 11 oameni au fost raniti dupa explozia unei masini capcana si a mai multor grenade. Armata locala a intervenit pentru eliminarea teroristilor, care s-au refugiat in cladire.

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel puțin doi oameni au murit, iar 17 au fost raniți, dupa ce un barbat a deschis focul in incinta școlii.Cinci victime sunt in stare grava si au fost transportate la spital cu elicopterul.

- Cel putin o persoana a fost ucisa si mai multe ranite dupa un schimb de focrui într-in liceu din zona rurala a statului Kentuckz, transmite AP. Mesajul a fost trimis chiar de catre guvernatorului statului, pe twitter. El a adîugat ca un suspect a fost retinut. Potrivit CNN, toti…

- Cel puțin cinci elevi au fost impușcați, marți, la un liceu in urma unui atac armat intr-o școala din Kentucky, transmite CBS News. Incidentul a avut loc la Liceul Marshall County in Benton, Kentucky. Din primele informații suspectul a fost reținut de polițiștii care au intervenit la locul atacului.…

- Trei oameni au fost omorați, iar cel putin zece au fost raniți intr-un schimb de focuri la granița dintre India și Pakistan. Printre victime este si un adolescent. Ambele parți se acuza reciproc de deschiderea focului.

- Cel putin 11 oameni au murit si alti 46 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a lovit de copaci in regiunea Eskisehir din Turcia, au anuntat, sambata, autoritatile locale, relateaza RTE.

- Haos pe o automagistrala din Cehia. 30 de vehicule, printre care si camioane, s-au ciocnit in lant. Cel putin zece oameni au fost raniti. Potrivit fortelor de ordine cehe, accidentele s-au produs din cauza poleiului format pe carosabil in urma ninsorilor abundente.

- Cel putin 38 de persoane au murit, dupa ce doi sinucigasi cu bomba s-au detonat intr-o piata aglomerata din centrul Baghdadului, potrivit oficialilor irakieni, scrie The Guardian. Atacurile au avut loc...

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma unor alunecari de teren in California, SUA, iar echipele de salvatori sunt in cautare de supraviețuitori. Circa 300 de oameni se afla blocați in vecinatatea Canionului Romero, la est de Santa Barbara.

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Fostul proprietar al unei fabrici din Moscova a împușcat mortal un barbat în timpul unui scandal cu un rival în afaceri, relateaza presa rusa. Potrivit primelor informații, atacatorul ar fi liber înca și s-ar mișca prin cladire. Fostul proprietar al unei fabrici de…

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala (17:00, ora Romaniei) vineri, in momentul in care trenul a intrat intr-o bariera de siguranta, a declarat un oficial de la ADIF, autoritatea care administreaza infrastructura feroviara.Pe langa cei patru raniti grav, alte 41 de persoane au…

- O masina a intrat in pietoni, joi, intr-o zona aglomerata din Melbourne, anunta presa internationala. Incidentul s-a soldat cu cel putin 15 raniti. Autoritatile australiene nu au anuntat, deocamdata, daca este vorba despre un accident sau un atac terorist.

- Cel putin o persoana a murit si alte 18 au fost ranite in urma unei explozii produse la o conducta de gaz a OMV din Austria, relateaza oe24.at. Incidentul a avut loc marti dimineata la Baumgarten, la est de Viena.

- Cel putin o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, duminica, in orasul american New York, afirma surse citate de presa locala. Incidentul a avut loc duminica in jurul orei 4.40 (11.40, ora Romaniei) in zona Richmond Hill,…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sambata dimineata, in orasul Londra, autoritatile britanice suspectand ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia…

- Atac armat la o universitate din nordul Pakistanului. Cel putin noua oameni au murit, iar 37 au fost raniti dupa ce patru teroristi au deschis focul asupra lor. Printre persoanele internate sunt studenti, politisti, membri ai fortelor de ordine si un jurnalist.

- Cel putin 21 de oameni au fost raniti dupa ce un tren de pasageri a deraiat, miercuri, in regiunea Sevilla, au anuntat serviciile de urgenta din Spania, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Trenul circula intre orasele Malaga si Sevilla si a deraiat in apropierea oraselului Arahal,…

- Cel puțin 21 de oameni au fost raniți, dupa ce un tren a deraiat in sudul Spaniei. Accidentul feroviar a avut loc in apropiere de orașul Arahal din Andaluzia, noteaza Daily Mail. Trenul, care circula pe ruta Malaga-Sevilla, a deraiat din cauza condițiilor meteorologice, potrivit oficialilor. Cel puțin…

- O explozie puternica s-a produs, duminica, in orasul Ningbo din estul Chinei, provocand moartea a cel putin doua persoane si ranirea a zeci de oameni, au anuntat autoritatile locale, conform AFP.

- Un nou ATENTAT GROAZNIC s-a produs in urma cu putin timp! Cel putin 235 de morti si 100 de raniti Teroristii au lovit CUMPLIT vineri. Un nou atac sangeros s-a produs, in urma cu putin timp. Sunt aproape 200 de morti si sute de raniti. Inca se numara victimele… UPDATE: Un nou bilanț anunțat de autoritați:…

- Doua persoane au fost ranite, marti, dupa ce o butelie a explodat la un restaurant din Pitesti. Cele doua victime, dintre care una era client al unitatii, au suferit arsuri. Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat ca pompierii au fost alertati dupa producerea unei explozii…

- Cel putin zece oameni au murit si 30 au fost raniti in urma unui atac sinucigas comis in Nigeria. Autortitatile au precizat ca atacul a avut loc miercuri seara, in districtul Muna Garage din Maiduguri. Atacul a fost comis de patru femei care au detonat materiale explozibile.”Pana in prezent…

