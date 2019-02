Politia locala din orasul Aurora a confirmat atacul, evocand pe Twitter o situatie inca "in plina desfasurare". Autoritatile locale au confirmat pe un cont de Twitter arestarea atacatorului.



Agentia federala pentru controlul armelor, tutunului si armelor de foc ( ATF), a precizat ca a intervenit in raspuns ''la un atac aflat in desfasurare intr-o fabrica din orasul Aurora, in statul Illinois''.