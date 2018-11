Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Botosani, angajat ca agent la Politia de Frontiera, a fost ranit, vineri dimineata, in urma unui accident rutier produs pe drumul national DN 29D, pe raza localitatii Victoria. Barbatul se intorcea de la serviciu la volanul unui autoturism inmatriculat in Bulgaria, iar la intrarea in localitatea…

- Agresorul inarmat cu un cutit a injunghiat trei persoane, intre care una a murit si doua se afla in stare grava, au informat autoritatile pariziene. Inainte de atac, criminalul a strigat, in limba araba, "Allahu akbar (Dumnezeu este mare). Fortele antiteroriste l-au lichidat. Atacul…