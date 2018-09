Stiri pe aceeasi tema

- Sapte oameni, printre care si copii, au fost impuscati in orasul Syaracuse din statul american New York, a anuntat sindicatul pompierilor prin retelele sociale preluate de Reuters. Politia a reactionat la incident putin dupa ora locala 21 si a gasit la fata locului mai multi raniti. Politia nu a precizat…

- Trei persoane au murit si alte patru au fost ranite, vineri, intr-un atac armat intr-o zona turistica din Ciudad de Mexico, a anuntat politia locala, potrivit Reuters, scrie news.ro.Politia cauta trei suspecti imbracati cu tinute de mariachi, care au fugit cu motocicletele. Tragedie…

- Mai multe focuri de arma au fost trase luni dimineata dintr-un vehicul inspre Ambasada SUA de la Ankara, lovind un geam, insa nu s-au inregistrat victime, informeaza agentia Reuters, citand postul CNN Turk.

- Un suspect a fost arestat in urma incidentului armat in care cel putin patru persoane au fost ucise vineri la Fredericton, capitala provinciei New Brunswick din estul Canadei, a anuntat politia locala, citata de AFP si Reuters. Printre cele patru victime se afla si doi politisti, a precizat sursa citata.…

- Politia chineza a retinut joi o femeie care ar fi incercat sa-si dea foc in fata ambasadei SUA la Beijing, unde potrivit unor martori a avut loc o explozie, transmit DPA si Reuters, care citeaza cotidianul Global Times.

- Politia britanica a arestat luni la Londra trei barbati suspectati ca ar fi atacat cu acid un baietel in varsta de trei ani, provocandu-i arsuri pe fata si brate, in orasul Worchester din Marea Britanie, informeaza Reuters.