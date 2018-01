Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel puțin doi oameni au murit, iar 17 au fost raniți, dupa ce un barbat a deschis focul in incinta școlii.Cinci victime sunt in stare grava si au fost transportate la spital cu elicopterul.

- Cel putin sapte cetateni ucraineni se numara printre victimele atacului terorist de la Hotelul Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a informat luni presa locala, citand un ambasador al Ucrainei, transmite agentia Xinhua. Viktor Nikitiuk, ambasadorul Ucrainei in Tadjikistan si Afganistan,…

- Ministerul afgan de Interne a precizat ca in urma atacului au murit 18 oameni, dintre care doar patru aveau cetatenie afgana. De asemenea, cei trei indivizi care au comis atacul au fost ucisi de catre fortele de securitate. Atacul a fost revendicat de gruparea rebelilor talibani. "Ieri…

- Bilantul atacului armat comis de rebelii talibani asupra hotelului Intercontinental din Kabul a ajuns la 18 morti, dintre care 14 erau cetateni straini, au anuntat, duminica, autoritatile locale, informeaza BBC News Online.

- "Ieri seara, hotelul Intercontinental a fost atacat. Atacul a fost efectuat de cinci dintre mujahedinii nostri in cautare de martiraj", a declarat purtatorul de cuvant al rebelilor talibani, Zabiullah Mujahid, intr-un comunicat difuzat prin e-mail. In ziua atacului, aici a avut loc o conferinta…

- Interventia fortelor de securitate afgane la hotelul de lux Intercontinental din Kabul s-a incheiat, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Interne, Najib Danish. El a precizat ca au fost ucise sase civili, intre care cinci afgani si un strain. Potrivit BBC, cei trei atacatori…

- Cel putin cinci persoane au murit si cel putin sase au fost ranite dupa ce un grup de teroristi a patruns, sambata seara, intr-un hotel de lux din Kabul, relateaza Reuters. Toti atacatorii au fost omorati.

- Cel putin patru indivizi au deschis focul asupra oamenilor aflati in incinta hotelului Intercontinental din Kabul, a declarat sambata, Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne din Afganistan, relateaza CNN.

- Compania feroviara de stat din Germania (Deutsche Bahn) a decis suspendarea circulatiei trenurilor pe distante lungi, in intreaga tara, din cauza intemperiilor generate de furtuna Friederike, care a degajat rafale de vant de pana la 160 de kilometri pe ora, informeaza Suddeutsche Zeitung.

- Doua explozii simultane in centrul Bagdadului s-au soldat cu cel putin 16 morti, potrivit serviciilor de securitate, care afirma ca a fost vorba de un atentat sinucigas, informeaza AFP. DPA precizeaza ca deflagratiile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. …

- Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana, transmit sambata dpa si Reuters. Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP.

- Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar, cel putin zece persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in atentat. Citeste si Atentat sinucigas la Kabul. Cel putin 40 de persoane au muritAtacul nu a fost inca…

- Cel putin zece persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane citate de postul GeoTV.

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs in apropierea unei…

- Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic, relateaza AFP.Un bilant anterior anunta cel putin 40 de morti. Citește și: Victor Socaciu REACȚIONEAZA! Ieșire FULGERATOARE…

- Circa 40 de oameni au murit, iar alți 80 au fost raniți intr-un atac cu explozibil in orașul Kabul, capitala Afganistanului. O organizație culturala shiita a fost ținta atacului, in care a suferit insa și agenția de știri Vocea Afgana. Gruparea terorista Statul Islamic a revendicat atacul.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP.

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite in explozii produse joi in capitala afgana Kabul, in apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP, citat de antena3.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite, într-un atac sinucigas produs, cu putin timp în urma, în Kabul, Afganistan. Potrivit ministrului de Interne, atacul a fost urmat de înca doua explozii devastatoare.

- Cel putin 14 civili au fost ucisi intr-o piata din vestul Yemenului intr-un raid atribuit aviatiei coalitiei conduse de Arabia Saudita ce lupta impotriva rebelilor houthi din aceasta tara, au anuntat miercuri surse locale.Loviturile, care au avut loc marti in localitatea Al-Haima, la nord-est…

- Imagini difuzate pe retelele de socializare arata un autobuz care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe persoane. Soferul a fost arestat. Autoritatile investigheaza accidentul, fiind evocata si posibilitatea unei defectiuni tehnice a vehiculului. Accidentul…

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza...

- Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, sambata, dupa ce un autocar care transporta pasageri a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un rau din Rajasthan, al doilea stat ca marime din India, au informat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.

- Un individ a deschis focul intr-o scoala din SUA, omorand cel putin doua persoane, conform unui anunt facut de Politia din New Mexico. Politia din statul New Mexico a transmis ca atacatorul a murit si ca alti doi elevi sunt decedati ca urmare a incidentului. Updated information: 1 suspect shooter is…

- O puternica explozie, care a fost urmata de un incendiu, a cauzat moartea a cel puțin trei persoane și ranirea altor cinci intr-un imobil din apropiere de Tel Aviv, in noaptea de luni spre marți, a indicat poliția israeliana, citata de AFP și dpa, scrie agerpres.ro.

- Atac armat marti, la o scoala din California: cel putin cinci persoane au fost ucise si doi copii au fost raniti. Atacatorul se afla si el printre decedati, fiind impuscat de fortele de politie. Seriful din Tehama, California, a anuntat ca atacul armat s-a produs la ora locala 8, la o scoala elementara…

- Cel puțin trei persoane au fost ucise și doi copii au fost raniți marți intr-un incident armat petrecut intr-o școala primara din nordul Californiei, au afirmat autoritațile, precizand ca tragatorul a fost doborat, transmite AFP. Potrivit postului KCRA din San Francisco, împușcaturile…

- Cel putin trei persoane au fost ucise in urma unui incident armat produs marti intr-o scoala primara situata in nordul statului american California, anunta surse citate de presa americana, scrie Mediafax.ro.

- Cel putin trei morti in urma unui incident armat produs intr-o scoala din Statele Unite. Incidentul armat a avut loc marti intr-o scoala primara situata in localitatea Rancho Tehama, in apropiere de Red Bluff, la 150 de kilometri nord-vest de Sacramento. Potrivit bilantului preliminar, trei…

- Cel putin 168 de persoane au murit si alte peste 1.650 au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 7,3 pe scara Richter, care a afectat o regiune de la frontiera Iranului cu Irakul, potrivit presei din cele doua tari, citata de agentia Reuters. Purtatorul de cuvant al Organizatiei pentru Gestionarea…

- Accident grav in București, in zona Baicului, in Sectorul 2! Doua mașini s-au tamponat, iar mașinile au fost cuprinse de flacari. Conform unor informații, doua persoane sunt moarte.știre in curs de actualizare [View the story "Principalele știri ale zilei - 7 noiembrie" on Storify] [View…

- UPDATE: Atacul armat de la Shamshad TV s-a incheiat; toti angajatii din imobil au fost salvati anunta postul; cel putin un paznic ucis Un post privat de televiziune in capitala afgana Kabul a fost atacat marți de cel puțin doi barbați care au intrat in cladire dupa producerea unei explozii,…

- Atac armat în redacția unui post TV privat din capitala Afganistanului, Kabul. Un barbat a intrat în cladire, a deschis focul și ar fi ucis câțiva oameni, au declarat martori oculari pentru BBC.

- Cel putin 27 de oameni si-au pierdut viata, iar alti 24 au fost raniti, indica bilantul provizoriu al focurilor de arma trase duminica intr-o biserica baptista din Texas de o persoana neidentificata,...

- Un atac armat a fost comis la o biserica din statul american Texas. Un individ inarmat a deschis focul in timpul slujbei, spune presa americana. Poliția a fost pusa in alerta. Update ora 22.00: Postul CNN care citeaza un oficial local anunța ca bilanțul victimelor atacului armat e de 27 de morți. Update…

- Doi oameni au fost ucisi si cel putin trei au fost raniti intr un supermarket din statul american Colorado, dupa ce persoane necunoscute au tras cu armele. Martorii sustin ca au auzit peste 10 focuri, informeaza Digi 24.Autoritatile au mobilizat zeci de echipaje de politie, pompieri si ambulante. Potrivit…

- "Impuscaturi la Walmart, 9900 Grant St. Mai multe persoane au fost ranite. Va rugam sa stati departe de zona", a transmis politia din Thornton prin intermediul contului de Twitter. Politia a incercuit zona, iar cel putin 12 ambulante au fost trimise la fata locului. Martorii povestesc…

- Cel puțin 15 persoane au fost ucise și 27 ranite in explozia unui camion-cisterna transportand combustibili miercuri in orașul Charikar, la nord-vest de capitala afgana Kabul, distrugand de asemenea un autobuz in apropiere, informeaza Reuters și dpa, citand locuitori și oficiali locali. …

- Incident grav, marți dupa-amiaza, la New York, in zona Manhattan. Un barbat ce se afla la volanul unei camionete a lovit mai multe persoane pe o pista de biciclete și a apoi a deschis focul la intamplare.

- O puternica explozie a zguduit marți cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul. In urma deflagrației, cel puțin 3 persoane au murit, iar alte zeci sunt ranite, potrivit presei internationale. Oficialii se astepata ca numarul victimelor sa creasca. Deocamdata, atacul nu a fost revendicat, scrie…

- O puternica explozie a zguduit cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și

