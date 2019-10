Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost arestate sâmbata, la Paris, în contextul în care protestele desfașurate de susținatorii mișcarii „Vestele Galbene” au fost reluate, relateaza Mediafax citând BBC.Sute de persoane s-au adunat sâmbata în mai multe locuri…

- Mai multe persoane au fost arestate vineri, la Cairo, in timpul unui protest care cerea demisia presedintelui Abdel Fattah el-Sisi, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Manifestatiile de mica amploare impotriva presedintelui Sisi, care au avut loc in capitala si in alte orase egiptene, au fost dispersate…

- Politia din Hong Kong a arestat 65 de persoane, între care un copil de 12 ani, în timpul protestelor antiguvernamentale care au avut loc în weekend în fosta colonie britanica, a anunțat luni politia locala, scrie Agerpres, citând dpa. Duminica a fost cea mai violenta zi…

- Roskomnadzor, Serviciul federal pentru control in domeniul comunicatiilor, tehnologiilor informationale si comunicatiilor in masa din Rusia, a anuntat ca a cerut Google sa inceteze sa mai faca publicitate ''evenimentelor in masa ilegale'' pe platforma sa YouTube , relateaza Reuters.

- Capital One Financial a anuntat luni ca informatiile personale, incluzand numele si adresele, a 100 de milioane de americani si 6 milioane de canadieni au fost furate de un hacker care a fost arestat, transmite Reuters.

- Politia rusa a arestat sambata peste 500 de manifestanti care intentionau sa ia parte la o demonstratie neautorizata in fata primariei din Moscova, cerand alegeri libere, transmit AFP, Reuters si dpa. Conform legislatiei din Rusia, locul si data unor astfel de proteste trebuie sa fie convenite…

- Autoritatile iraniene au anuntat luni ca au arestat 17 persoane, dintre care cateva au fost condamnate la moarte, in cadrul unei operatiuni de dezmembrare a unei ''retele a CIA", relateaza AFP si Reuters, conform agerpres.ro. "Unii au fost condamnati la moarte, iar altii la ani grei de inchisoare",…