- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a facut apel la prudenta in privinta invinovatirii Iranului pentru atacul de la 14 septembrie asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita, adaugand ca nu ar fi corect sa se arunce intreaga responsabilitate pe seama Republicii Islamice, potrivit Reuters.…

- Atacurile care au vizat rafinarii saudite au fost comise cu armament iranian si nu au fost lansate din Yemen, a anuntat luni seara coalitia internationala condusa de Arabia Saudita, informeaza agentia de presa Reuters, citata de Mediafax. "Rezultatele preliminare arata ca armele utilizate sunt iraniene,…

- Dominic Raab, ministrul de Externe al Marii Britanii, a condamnat luni atacurile ce au vizat instalații petroliere din Arabia Saudita, insa este necesara o investigație pentru a stabili cine este responsabil inainte de a raspunde la aceasta acțiune, informeaza publicația The Guardian, potrivit Mediafax.Atacul…

- Atacul cu drone asupra a doua instalatii petroliere din Arabia Saudita a provocat oprirea "temporara" a productiei celor doua situri, afectand aproximativ jumatate din productia gigantului petrolier national Aramco, a anuntat sambata Ministerul saudit al Energiei, citat de AFP. Atacul…

- Doua centre producatoare de petrol din Arabia Saudita, intre care cea mai mare unitate procesatoare de titei din lume, au fost, sambata, tinta unui atac cu drone al gruparii pro-iraniene Houthi din Yemen, care a perturbat productia si exporturile tarii, au declarat trei surse apropiate situatiei, transmite…

- Organizatia pentru protectia animalelor Animals International a cerut infringement impotriva autoritatilor romane care au trimis 66.000 de oi in miezul verii in tari de la Golful Persic, in ciuda avertismentului Comisiei Europene, care a cerut ca vaporul Al Suwaikh sa nu paraseasca Romania.…

- Rebelii houthi din Yemen au anuntat joi ca au atacat tinte militare pe aeroportul Jizan, în Arabia Saudita, a informat postului lor de televiziune, Al Masirah, citat de Reuters.Atacul cu drona nu a fost confirmat din sursa saudita, potrivit Agerpres.

- Rebelii houthi din Yemen au anuntat joi ca au atacat tinte militare pe aeroportul Jizan, in Arabia Saudita, a informat postului lor de televiziune, Al Masirah, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.