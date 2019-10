Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite, in aceasta dupa-amiza, in Germania, dupa ce un individ a deschis focul langa o sinagoga, in Halle. Cel puțin doua persoane au murit in urma unui atac armat din orașul Halle, din estul Germaniei Se pare ca atacatorul a tras cu o mitraliera, a aruncat…

- Panica in Germania. Doua persoane au fost ucise la Halle, intr-un atac armat ai carui autori au fugit de la fata locului, a anuntat politia locala, anunta cotidianul BILD. ”Doua persoane au fost ucise la Halle, potrivit primelor constatari. Au fost trase mai multe focuri de arma. Presupusii…

- Atacul armat a avut loc in orașul Halle, aflat in estul Germaniei. Un barbat a tras cu arma automata mai multe focuri asupra oamenilor care se aflau in fața sinagogii, relateaza BBC News. Revenim cu detalii. Post-ul Doi oameni au fost impușcați la o sinagoga in Germania. Atacatorul este cautat de poliție…

- Aproape de recesiune. Principalele institute de cercetare din Germania au inrautațit perspectivele de creștere ale celei mai mari economii a Europei Principalele institute de cercetare economica din Germania au inrautațit perspectivele de creștere ale celei mai mari economii a Europei și au cerut autoritatilor…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer vrea sa intensifice controalele aleatorii la granita, informeaza luni dpa."Securitatea incepe la frontiere", a declarat duminica seara politicianul conservator.Intr-un mesaj pe Twitter, Seehofer a indicat ca va lua masuri "pentru a combate…

- Intalnirea de luni de la Berlin dintre ministrul german de externe si militantul din Hong Kong a trimis semnale "foarte negative" in ce priveste relatiile bilaterale, a declarat ambasadorul chinez in Germania, Wu Ken.Acesta a adaugat ca Beijingul dispune de dovezi suficiente privind o interventie…

- Ambasadorul SUA in Germania, Richard Grenell, a criticat din nou nivelul scazut al cheltuielilor alocate apararii de catre Berlin, afirmand ca acesta este "jignitor" si reiterand amenintarea de a retrage trupele americane din aceasta tara, relateaza vineri dpa, potrivit Agerpres."Este de-a…

- Ambasadorul SUA in Germania, Richard Grenell, a criticat din nou nivelul scazut al cheltuielilor alocate apararii de catre Berlin, afirmand ca acesta este "jignitor" si reiterand amenintarea de a retrage trupele americane din aceasta tara, relateaza vineri dpa. "Este de-a dreptul jignitor ca, in timp…