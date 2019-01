Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca si-ar fi dorit ca Dacian Ciolos sa fie ''alaturi de partea buna a lucrurilor'', stiind ca orice divizare a dreptei poate crea dificultati in ceea ce inseamna castigarea Presedintiei de catre…

- "Mi-as fi dorit ca domnul Ciolos sa fie in PNL, domnia sa a decis sa isi faca alta structura, ii doresc succes. (...) Mi-as fi dorit ca in declaratiile publice facute sa spuna ca il sustine pe Klaus Iohannis la functia de presedinte al Romaniei, mi-as fi dorit ca Dacian Ciolos, exponentul unei noi…

- Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, l-a acuzat, duminica, pe Dacian Ciolos ca a avut o agenda dubla in perioada cat a fost premier al Romaniei, in conditiile in care a mentinut oameni ai PSD in functii guvernamentale cheie, desi liberalii i-au oferit toate fiunctiile, mai putin pe cea de presedinte.

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca a fost dificila decizia de a candida la alegerile europarlamentare din acest an, dar a realizat ca "trebuie sa incepem sa iesim din ceata toxica pe care unii vor sa o astearna peste tara". "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie…

- Firea demisioneaza din functiile PSD, Dragnea spune cine o va inlocui Foto: Agerpres. Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca a demisionat din toate functiile de conducere din partid, pe motiv ca proiectele importante…

- Vicepresedintele PSD Gorj, Mihai Prunariu, a fost sanctionat de partid pentru ca si-ar fi deranjat colegii in postari pe o retea de socializare. Prunariu spune ca avertismentul este ilegal si nici nu i-a fost adus la cunostinta. Lider...

- La un an dupa ce a organizat un referendum privind independenta Cataloniei, fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a lansat un nou partid sambata, ca parte a eforturilor de a mobiliza separatistii din Belgia, scrie The Guardian, conform news.ro.Noua grupare, denumita Crida Nacional (Chemarea…

- Discuțiile intre Dan Barna și Dacian Cioloș, pentru liste comune la europarlamentare, au creat unele nemulțumiri in USR, potrivit unor surse politice. Intr-un document citat de Mediafax, Barna a transmis un mesaj in care explica situația, dar le și cerea colegilor sa nu mai atace public formațiunea.