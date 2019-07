Atac al talibanilor asupra unui hotel din vestul Afganistanului Un grup de talibani a atacat sambata un hotel in orasul Qala-e-Naw, capitala provinciei Badghis, din vestul Afganistanului, informeaza EFE, care mentioneaza ca intre fortele de securitate si insurgenti continua schimburile de focuri de arma si ca obiectivul atacatorilor este cartierul general al politiei, situat in apropierea hotelului.



Atacul a inceput in jurul orei locale 12:40 (08:10 GMT), cand mai multi "atacatori sinucigasi au intrat in hotelul din Qala-e-Naw si au deschis focul" a scris pe contul sau de Twitter purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Nasral Rashimi.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

