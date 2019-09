Rusia a acuzat duminica SUA ca a compromis mentinerea armistitiului in provincia siriana Idlib, unde Washingtonul a intreprins sambata un atac impotriva unor comandanti jihadisti, informeaza AFP. Potrivit armatei ruse, SUA au lovit regiunea "fara a notifica inainte de aceasta Rusia si Turcia", care dispun ambele de trupe la sol in zona. Ea a calificat atacul drept "utilizare oarba a aviatiei" militare. "In zonele lovite de atacul american, pierderile si distrugerile sunt numeroase", a continuat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, acuzand Washingtonul ca "a compromis mentinerea armistitiului…