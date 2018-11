Atac al partidului M5S asupra jurnaliştilor: "şacali şi prostituate" Formatiunea politica antisistem, care conduce impreuna cu Liga de extrema dreapta, a amenintat din nou ca va taia fondurile pentru publisheri si va introduce noi legi care duc la conflicte de interese, pe masura ce relatiile cu media s-au deteriorat dupa ce primarul Romei, Virginia Elena Raggi, a fost achitat pentru favoritism. Raggi a fost gasita nevinovata pentru abuz de putere dupa ce un judecator a decis ca fapta ei nu a reprezentat o infractiune, potrivit news.ro.



Luigi Di Maio, liderul M5S si vice-prim-ministru, i-a numit pe jurnalistii care au scris despre acest caz timp de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

