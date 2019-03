Atac aerian, au murit şi copii în urma bombardamentelor Cel putin sapte persoane, printre care patru copii, au fost ucise si alte opt ranite in cursul unei lovituri aeriene in apropierea unui spital din Yemen, a anuntat marti organizatia neguvernamentala Save the Children, relateaza AFP.



"Patru copii figureaza printre cele sapte persoane ucise cand un spital sustinut de Save the Children in Yemen a fost atins de o lovitura aeriana", a declarat ONG-ul intr-un comunicat, adaugand ca "alti doi adulti sunt dati disparuti".



"O racheta a lovit o benzinarie in apropierea intrarii in spitalul din Kitaf, la circa o suta de kilometri sud

Sursa articol si foto: rtv.net

