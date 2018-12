Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul Romaniei a decis, astazi, plafonarea pretului la gaze si la energia electrica pentru urmatorii trei ani de zile pentru toti consumatorii casnici. De asemenea, (...) si pentru consumatorii industriali acest nivel va fi plafonat pentru urmatorii trei ani de zile. Acesta va fi insa un mix…

- ACUE face referire la discursul de duminica seara al liderului PSD, Liviu Dragnea. Acesta a acuzat companiile energetice ca isi ascund profiturile, pentru a plati taxe cat mai mici in Romania. Dragnea a atins problema cresterii taxarii, si, potrivit unor informatii care circula in mediul politic, se…

- Liviu Dragnea a lansat, duminica, de la tribuna Consiliului National al PSD, o serie de atacuri in cascada la adresa multinationalelor, companiilor din energie, telefonie si a firmelor din domeniul jocurilor de noroc, vorbind, din nou, despre introducerea unui impozit pe cifra de afaceri.

- Starul mondial Andre Rieu este fara indoiala unul dintre cei mai populari muzicieni internaționali ai momentului. Cunoscut ca fiind "Regele Valsului" din Mexic pana in Australia, Andre Rieu susține concerte in prezența a peste 600.000 de spectatori pe an, depașind numarul spectatorilor care asista la…

- Companiile din servicii reprezentau in 2017 46,7% din numarul total de intreprinderi active și aveau cel mai mare numar mediu de salariati, 35,4% din total, dar cifra de afaceri a sectorului era depașita de companiile din comerț și cele din industrie, informeaza INS, scrie Mediafax.In serviciile…

- "Complexul Energetic Oltenia este afectat foarte mult de cresterea costului cu certificatelor de emisii. Investitiile pe care le-am facut anul acesta sunt de 810 milioane de lei, dupa cele de anul trecut, de 670 de milioane de lei, insa pentru anul care vine deja ne gandim sa vedem de unde vom avea…

- In cei zece ani de cand este permisa portarea, operatorul RCS&RDS a obținut cele mai multe numere de telefonie mobila prin portare, respectiv 1.583.038, fiind urmat de Orange cu 1.006.134 de numere, și Vodafone, cu 1.003.996. Pe urmatoarele locuri s-au clasat: Telekom Romania Mobile Communications,…