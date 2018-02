ASUS ROG Zephyrus: ultraportabil de gaming cu „de toate” [REVIEW] (Laptopuri)

Stiri pe aceeasi tema

- "​In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri sa opteze pentru Pilonul I sau II. Eu va spun punctul meu de vedere: nu este foarte bine ce s-a intamplat! Eu am optat doar pentru pilonul I de pensii si cred ca e cel mai bun lucru. Intotdeauna Statul va veni sa completeze pensiile pe cand in momentul…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Maior va fi audiat, marți, in comisia pentru controlul SRI, in calitate de fost șef al Serviciului Roman de Informații (SRI). Și fostul adjunct al serviciului Florian Coldea urmeaza sa vina in fața parlamentarilor pe 6 martie. Pe 2 februarie,…

- Sony a lansat noul flagship Xperia, creat pentru divertisment. Xperia XZ2 dispune de ecran HDR Full HD+ de 5,7”, difuzoare stereo puternice si sistem Dynamic Vibration, care transpune sunetul in senzatii tactice ce pot fi simtite in timp ce tinem telefonul in mana. Sony Mobile a anuntat lansarea a…

- Caterpillar continua linia de smartphone-uri S, imbunatatind deja modelul sau de top de anul trecut. S61 este urmasul de drept al lui S60, fiind imbunatatit din toate punctele de vedere, atat din punct de vedere al harwdare-ului intern, cat si al componentelor sale mai speciale, precum camera cu termoviziune…

- Intel a anuntat inceperea unei colaborari cum mai multi parteneri hardware, in vederea implementarii unui nou modem pentru comunicatii 5G, dezvoltat de inginerii companiei. Chipul Intel XMM 8000 series 5G se preteaza la folosirea cu sisteme laptop si PC-uri de mici dimensiuni, oferind utilizatorilor…

- Proiectul Mnemonics, care va reprezenta Romania la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectura - La Biennale di Venezia, a fost prezentat oficial publicului luni, 19 februarie 2018, in cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Culturii și Identitații Naționale la Biblioteca Naționala…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca i-a cerut ministrului justitiei Tudorel Toader ca, din punct de vedere juridic, sa faca toate demersurile pentru aflarea adevarului in legatura cu informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca rezolvarea acestor aspecte este treaba…

- Chiar daca pretul de tranzactionare al monedelor virtuale a avut fluctuatii importante in ultima luna, scaderile au fost doar temporare iar interesul publicului fata de acestea este departe de a fi scazut. Acelasi lucru poate fi spus si despre creatorii de malware, care au transformat generarea si apoi…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, miercuri, inaintea CExN al PSD, ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca nu vrea sa se antepronunte privind deciziile asteptate de la acesta. „Am vorbit imediat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa din cadrul scolii de iarna a Tineretului ALDE, ca nu a contestat utilitatea SPP, dar informatiile aparute in ultima perioada ar putea fi luate in considerare pentru a infiinta o comisie de ancheta, decizia…

- Cu design simplu si practic, ACGAM AG-109R ar putea trece usor neobservata ca o tastatura obisnuita pentru birou, daca nu ar fi sistemul RGB cu iluminare individuala pentru fiecare tasta si sunetul inconfundabil al contactelor mecanice. Prezentare Creatie a unui brand cunoscut mai degraba in pietele…

- Viata in mediul urban a influențat și a decalat mult varsta la care tinerii se casatoresc și la care sunt nascuți copiii. In mediul urban din Romania, cele mai multe casatorii incheiate in ultima perioada au avut loc in grupa de varsta 25-29 de ani atat pentru femei cat și pentru barbați, comparativ…

- Ca sa scape de cheltuielile cu amenajarea unui sediu, tot mai mulți antreprenori de la noi prefera sa iși conduca afacerile din spații de tip coworking. Așa se face că în tot mai multe orașe au apărut birouri în care mici oameni de afaceri din domenii diferite lucrează…

- Exista o zicala romaneasca care imi vine intotdeauna in minte atunci cand inclin sa imi achizitionez produse ieftine, dintre cele pe care va trebui sa le folosesc un timp indelungat - „sunt prea sarac sa imi cumpar lucruri de proasta calitate”. Desigur ca proverbul acesta e dus la extrem uneori, nefiind…

- Echipa PIATRAONLINE a pornit in cautarea de #RockStars, oameni pasionați de design, arhitectura si proiecte de succes care sa intregeasca tabloul companiei. Sub conceptul Așeaza-te la biroul cu vedere spre viitor, https://recruiterflow.com/piatraonline/jobs , cel mai mare showroom de piatra naturala…

- Drona Mavic Air ar trebui sa fie dezvaluita in cursul zilei de astazi, insa deja au aparut fotografii cu aceasta alaturi de o lista cu capabilitatile sale pe internet. Intr-adevar, avem de a face cu o drona de dimensiuni reduse, cu design pliabil si cu o serie de avantaje chiar si peste modelele mai…

- Dupa mai multe informații despre tarifele la gaze, aparute in mass-media, ANRE a venit cu citeva precizari. Potrivit agenției, „in spațiul public au fost vehiculate informații inexacte, unele chiar false, in legatura cu metodologia de formare a prețului la gazele naturale”. ANRE spune ca tarifele reglementate…

- Mark Zuckerberg a anuntat o noua actualizare a platformei de socializare Facebook, prin care aceasta va promova stirile de calitate, publicate de surse pe care comunitatea le considera de incredere. Acest demers are ca scop combaterea senzationalismului si dezinformarii, dar si construirea unui „simt…

- Urmatorul produs inovator de la Samsung nu va fi Galaxy S9 sau Galaxy Note9, ci Galaxy NoteX, modelul cu ecran pliabil, pe care compania l-ar fi prezentat la CES in spatele usilor inchise. Desigur, acesta va fi un simplu model prin intermediul caruia compania coreeana va testa piata, dar telefoanele…

- Iohannis, un președinte captiv in țara jupanului Dragnea Iohannis a dezamagit sute de mii de romani. De dragul așa-zisei stabilitați politice, a ingenuncheat in fața fostului baron de Teleorman. Aveam pretenții mai mari, cel puțin dupa episodul cu "elefanții". Chiar am crezut ca Iohannis a devenit un…

- Adidas a dat lovitura in randul populației din Germania, semnand un acord cu Autoritatea de transport public din Berlin (BVG) conform caruia producatorul de articole sportive va vinde 500 de perechi de pantofi sport care vor oferi cumparatorului dreptul de a calatori gratuit in anul 2018. Pantofii „norocoși”…

- Lansat anul trecut in versiune cu procesor Atom, portabilul de marimea unei console Nintendo 3DS face trecerea la platforma Intel Core, putand rula inclusiv jocuri pretentioase ca GTA V. Livrat cu sistemul de operare Windows 10, GPD Win 2 este motorizat de un procesor Core m3-7Y30, prevazut cu accelerator…

- Copiii reprezinta o adevarata binecuvantare in viata unui cuplu, insa stim cu totii ca fiecare varsta vine cu provocarile ei, mai ales cand esti mamica pentru prima oara. Esti absolut bombardata cu tot felul de informatii si pareri, unele solicitate, altele nu. De la alimentatia celui mic, pana la vestimentatia…

- In ciuda faptului ca are deja un brand de gaming, Acer nu lanseaza toate produsele sale orientate catre acest segment de piata sub numele „Predator”. Monitorul de fata, XZ350CU, cu format ultra-wide si panou capabil sa afiseze imagini la 144 Hz, este comercializat sub brandul standard, insa motivul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca in spatiul public se discuta prea putin despre invatamant, punctand ca este necesara dezvoltarea educatiei in baza unei viziuni si a unei strategii pentru a evita "haosul legislativ sau reformele care se anuleaza reciproc la cativa ani distanta".…

- Laptopul ROG Strix SKT T1 Hero Edition, desktopul ROG Strix GL12, tastatura mecanica ROG Strix Flare RGB, controlerul RGB ROG Aura Terminal, luminile de proiectie ROG Spotlight RGB si kitul de accesorii Bezel-free Kit pot fi utilizate pentru crearea unei statii de gaming personalizate. ROG Strix SKT…

- Acer a impins foarte mult gama sa de laptop-uri de gaming Predator in ultimii cativa ani, insa compania taiwaneza considera ca are un cuvant de spus si pe piata de computere pentru gaming in format desktop. Noul Orion 9000 se lauda cu specificatii tehnice de top, cu cel mai puternic hardware disponibil…

- Motorola pare sa fi gasit in sfarsit formula succesului pentru o linie de smartphone-uri modulare. Moto Z a pornit seria de dispozitive atasabile MotoMods in urma cu aproape doi ani, iar compania continua sa lanseze astfel de accesorii compatibile in 2018. Dupa proiectoare, boxe, gamepad-uri de jocuri…

- ASUS Republic of Gamers (ROG) a dezvaluit cea mai noua linie de produse de gaming la CES 2018, incluzând: laptopul ROG Strix SKT T1 Hero Edition, desktopul ROG Strix GL12, tastatura mecanica ROG Strix Flare RGB, controlerul RGB ROG Aura Terminal, luminile de proiecție ROG Spotlight RGB și…

- HTC a anuntat urmatoarea generatie a headset-ului sau de realitate virtuala. Acesta se numeste Vive Pro si este un upgrade semnificativ atat din punct de vedere al performantei, cat si din punct de vedere al ergonomiei si capabilitatilor incluse in pachet. Fiecare element al dispozitivului a fost imbunatatit,…

- NVIDIA a anuntat la CES conceptul „Big Format Gaming Displays”, care doreste sa puna pe birourile gamerilor adevarate televizoare 4K inteligente pentru a inlocui clasicele monitoare. Desigur, NVIDIA nu le numeste televizoare, intrucat termenul de televizor descrie in general un dispozitiv realizat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut "asa un entuziasm" de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut ‘asa un entuziasm’ de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar in…

- Lansat pentru prima data in cadrul editiei Consumer Electronics Show din 2012, modelul XPS 13 a ajuns la cea de-a saptea generatie, afisand un nou design mai suplu si finisaje alb-auriu. In efortul de reimaginare a modelului XPS 13, Dell s-a inspirat din domeniul modei, acolo unde auriul trandafiriu…

- Noua generatie de protestatari - dintre care unii au rupt afise cu Conducatorul Suprem Ali Khamenei si au atacat sectii de politie - pare sa fie de o determinare inversunata. Insa si statul iranian este inzestrat cu un gigantic aparat de represiune, gata de a zdrobi chiar si cel mai mic semn de dizidenta.…

- Subiect de zvonuri inca de la jumatatea anului trecut, Sony Xperia XA2 Ultra vine cu un design chiar mai invechit decat atat, da asortat cu dotari potrivite pentru noul an. Potrivit Sony, pozele selfie raman la moda si in 2018, motiv suficient pentru a echipa Xperia XA2 Ultra cu sistem dual-camera la…

- Avand in vedere faptul ca mare parte din vietile noastre sunt stocate pe laptopuri, dar si faptul ca nu investim zilnic in laptopuri, ci doar o data la catva timp, trebuie sa alegem cu grija aceste obiecte. Astfel, ar trebui sa alegem laptopuri care sa fie performante din punct de vedere obiectiv, al…

- O familie din Capitala risca sa ramana in strada. O mama si cei patru copii ai sai locuiesc in subsolul unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei. Spatiul le-a fost oferit temporar, in anul 2000, de autoritati. Recent insa, in acelasi subsol, a fost deschis un magazin.

- Orice pasionat de gadgeturi și in mod special de telefoane știe ca la pachet cu atenția de a selecta un dispozitiv mobil spre exemplu vine și nevoia de a se asigura ca acesta nu va suferi accidente. Desigur, imprevizibilul se intampla, este o chestiune greu de controlat. Tot ce se poate face este ca…

- Intrarea in 2018 – Anul Centenarului Unirii va fi marcata prin intinderea unui steag de 100 de metri care va trece podul de peste Prut din zona. Pe 31 decembrie, la ora 14:00, din fața primariei din Falciu, coloana de manifestanți va porni inspre podul de la Prut, care in acest moment nu mai…

- AOC lanseaza astazi trei noi monitoare de gaming, ce extind linia de succes reprezentata de modele populare precum G2460PF și G2460V16. In afara de design-ul cu 3 fețe fara rame, la noua serie G90 se adauga un set impresionant de specificații și caracteristici, ce garanteaza o experiența de joc calitativa.…

- Shadow of the Colossus va primi suport pentru PlayStation 4 Pro care include doua mod-uri de joc, Cinematic – care se va axa pe calitatea imagini și va rula la 4K HDR la 30fps și Performance – care va rula la 60 fps. De asemenea a fost confirmata și o ediție speciala…

- Smartphone-urile Xiaomi reusesc sa ofere hardware puternic la pret mic, insa pentru a putea oferi asemenea „oferte”, compania chineza face de obicei compromisuri la anumite componente. Se pare insa ca noul Xiaomi Mi Note 3 reuseste sa fie un smartphone puternic realizat din materiale de calitate, care…

- Trei cazuri de violente manifestate de elevi asupra profesorilor au fost raportate in spatiul public numai in ultima saptamana. Specialistii in Educatie avertizeaza ca fenomenul este pe cat de dramatic, pe atat de complex, tipurile de agresiuni exercitate in unitatile de invatamant fiind multiple. Numai…

- Sony este probabil ultima companie importanta de pe piata de smartphone-uri care inca n-a lansat un dispozitiv cu ecran alungit si fara margini prea mari in jurul acestuia. Avand in vedere ca telefoanele Sony au probabil cel mai slab raport display/carcasa de pe piata, probabil ca trecerea la un format…

- Scurgerile de informații au afectat aplicația doar in sistemul de operare Android in timp ce utilizatorii de Iphone pot sta liniștiți. La momentul la care baza de date neprotejata a fost descoperita cercetatorii au incercat sa il contacteze pe Fitusi. Co-fondatorul aplicației a adaugat ulterior…

- Zotac Cup Masters este doar unul dintre multiplele turnee oficiale de StarCraft, iar coreanul Lim „Larva” Hong Gyu l-a caștigat fara dubii. StarCraft este jocul RTS care a inventat terminologia Actions Per Minute, ce determina necesitatea jucatorilor de a da cat mai multe comenzi unitaților. Multe…