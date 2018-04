Stiri pe aceeasi tema

- ASUS ProArt PA32UC dispune de ecran IPS UHD 4K de 32” si conectivitate Thunderbolt 3, fiind adresat profesionistilor in editare foto video. ProArt PA32UC are certificare Ultra HD Premium si poate atinge o luminozitate de pana la 1,000cd/m2 pentru o experienta optima la vizionarea de continute HDR. Totodata,…

- APAVIL SA anunta scoaterea la concurs a urmatorului post: 1 post de inginer, posesor al autorizatiei de diriginte de santier – Domeniul 6 ,,Constructii edilitare si de gospodarie comunala” in cadrul Serviciul Tehnic, Proiectare, Investitii Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca…

- Dobrogea a fost totdeauna un exemplu de toleranta intre oameni care provin din etnii sau religii diferite. Mai mult, aici s-au format multe familii in care sotii au o credinta diferita, incompatibila din punctul de vedere al cultelor din care fac parte. Cu toate acestea, oamenii au depasit barierele…

- Mariana de la Exatlon s-a intors saptamana trecuta in Romania! Experiența din Republica Dominicana a fost una emoționanta pentru ea. Fosta concurenta are o poveste de viața care i-a impresionat pe telespectatori. Mariana are un baiat adolescent pe care il crește singura. Valentin nu a așteptat-o la…

- Huawei a decis sa dezvaluie P20 Lite inainte de fastuoasa lansare de la Paris a intregii serii de telefoane, iar noi am pus mana pe el inainte de lansare si l-am intors pe toate partile. In timp ce design-ul exterior este mult mai apropiat de ceea ce ne asteptam sa vedem de la un dispozitiv premium,…

- Calatoriile de unul singur sunt considerate una dintre cele mai importante tendințe de calatorie în 2018. Numarul persoanelor care aleg o astfel de experiența pare sa creasca de la an la an. Cautarile de tipul „cele mai bune locuri pentru femeile care calatoresc singure", „cele…

- sa-și gaseasca un loc de munca Vodafone lanseaza programul internațional „Alege-ți viitorul", conceput pentru a oferi in premiera indrumare in cariera in economia digitala și acces la cursuri pentru un numar de 10 milioane de tineri din 18 țari, inclusiv Romania. Inițiativa este cea mai mare de acest…

- Ajunsa in 2018 la cea de-a 14-a ediție, Noaptea Muzeelor, organizata de Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania, se va desfașura anul acesta pe data de 19 mai. Un eveniment cultural de amploare dedicat circuitului muzeal și evenimentelor conexe, Noaptea Muzeelor invita publicul sa descopere și anul…

- In 2009, cand putini romani se gandeau sa-si cumpere un frigider sau un aragaz de pe internet, trei tineri gaseau momentul ideal sa-si deschida un magazin online cu electrocasnice mari. Desi online-ul reprezinta inca un procent mic din vanzarile din Romania, comparativ cu alte tari, ideea…

- Compania aeriana Wizz Air a lansat joi programul „Pilot Academy”, care ofera tinerilor adulti cu putina sau fara experienta de zbor oportunitatea unica de a obtine licenta de pilot comercial si perspectiva de a lucra ca pilot la Wizz Air.

- Lansarea in Romania a adus Spotify in atentia noastra mai mult decat o facea in mod normal, insa compania pare sa se pregateasca serios pentru listarea la bursa de anul acesta. Extinderea serviciilor in noi teritorii pare sa fie doar inceputul, compania avand in plan atat o noua interfata, cat si implementarea…

- Odata cu intrarea pe piata din Romania, Spotify va fi disponibil in 65 de piete din intreaga lume, scrie europafm.ro. Unul dintre principalele atuuri ale serviciului Spotify este personalizarea, ce permite fanilor sa gaseasca muzica preferata in cel mai simplu mod, dar și sa descopere noi piese și…

- Sunt printre cei mai iubiti cantareti de la noi, iar piesele lor au trecut si granita Romaniei. Uite cine va juriza cel mai nou concurs de voci. Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din Romania care vor ocupa cate un loc la pupitrul de jurat ”The…

- Spotify, cel mai important serviciu de streaming muzical din lume, se lanseaza astazi în România, pentru a oferi o experiența muzicala revoluționara, complet unica, ce poate fi personalizata în detaliu în funcție de preferințele fiecarui utilizator. Cu o comunitate…

- Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezențe de pe micile ecrane, dar cu toate acestea puțina lume știe cum a ajuns, de fapt, aceasta, vedeta la TV. Mirela Vaida, care are o familie fericita alaturi de soțul ei și de cei doi copii ai lor , este una dintre cele mai de succes prezentatoare…

- Knight Frank, cea mai mare retea globala deținuta privat in domeniul imobiliar, a lansat The Wealth Report, cel mai prestigios studiu asupra averilor private globale. Editia a 12-a a raportului prezinta o perspectiva asupra proprietaților de lux și a bogației. Publicația din acest an conține date privind…

- Elevii din grupul ținta al proiectului Erasmus+KA2 “How we teach and learn english” participa la lecții de geografie, biologie, educație fizica și psihologie, susținute atat de profesori din Romania, cat și de cei din țarile partenere. Pana maine, la Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” din Huși se…

- Dr. Elena Cardas (59 de ani), doctor de medicina interna la Spitalul Judetean Botosani, a fost diagnosticata cu cancer de san pe 6 februarie 2017, in urma unor analize de rutina. Cu toate ca nu simtea nicio durere si niciun disconfort, medicul a fost diagnosticat cu cancer mamar in stadiul III.

- glo™, cel mai avansat dispozitiv de incalzit tutunul de la British American Tobacco, lansat in Romania la finalul anului trecut , are acum o varianta in ediție limitata: glo™ Polar Edition. Cu un design unic, inspirat de albul imaculat al zapezii, glo™ Polar Edition este disponibil in Romania in doar…

- Spotify nu a ajuns inca in Romania in mod oficial, insa este momentan unul dintre cele mai mari servicii de streaming de muzica din lume. Cu 159 de milioane de utilizatori, dintre care 71 milioane platitori, cu siguranta cativa dintre acestia vor incerca sa acceseze functiile premium fara sa plateasca.…

- Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri și tablete prezent pe piața din România, a venit cu noutați și anul acesta la MWC Barcelona 2018, unul dintre cele mai mari congrese mondiale dedicate industriei IT&C. Allview a introdus noul concept smart creat în jurul asistentului…

- Circa un sfert dintre utilizatorii de Internet (21%) si-au spionat fostul partener printr-un un cont online la care inca aveau acces, acest lucru fiind cauzat si de faptul ca 70% dintre cupluri isi dezvaluie parolele reciproc, reiese dintr-o cercetare globala realizata de Kaspersky Lab si Toluna in…

- Actorul din spatele unuia dintre cele mai iubite personaje din Romania, Giani, din serialul „Las Fierbinți”, a vorbit despre starea lui de sanatate. Constantin Dița a contemplat mult timp cu privire la cauzele afecțiunii care l-a ținut departe de proiectele sale indragite. Interviul pe care l-a oferit…

- LG prezinta noile modele din populara gama de monitoare cu tehnologie Nano IPS, care duc capabilitațile de reproducere a culorilor la un nou nivel. Ca raspuns la feedbackul oferit de clienți, LG a adaugat suport pentru HDR600 cu o paleta dinamica de luminozitate maxima mai ridicata și noi opțiuni…

- O femeie din Sibiu a nascut in mașina. O sibianca a nascut in seara zilei de sambata, 17 februarie, in masina, in timp ce se deplasa catre maternitatea din oraș. Imediat, soțul sau a postat pe Facebook fotografii cu fiica și locul nașterii sale, dar și actul constatator, alaturi de un mesaj, scrie hotnews.ro…

- La Antena 1 a luat startul cel mai dur reality show din Romania, Asia Express. Lora a povestit la "Prietenii de la 11" cat de greu i-a fost in unele momente ei și iubitului sau, Ionuț Ghenu, cel alaturi de care face pereche in competiție

- "Asia Express" este, fara indoiala, cel mai dur show din Romania! O spun cei 14 concurenți care au intrat in marea aventura desfașurata pe teritoriul a patru țari. Prima oprire a fost in Vietnam, unde s-a dat startul primelor probe.

- Angajatii se vor ocupa cu plantarea, plivitul si recoltarea florilor, sortarea, aranjarea in buchete si expedierea acestora. Se lucreaza alternativ in sere, pe camp si in depozit. Au mari sanse de angajare persoanele care au experienta in agricultura si o buna conditie fizica. Nu se solicita cunoasterea…

- Luni, 12 februarie, Mega Mall se va transforma intr-un hub multicultural, in cadrul evenimentul Global Village, organizat de AIESEC. Evenimentul face parte din AIESEC International Presidents Meeting, o inițiativa globala care are in vedere un schimb de experiența intre organizațiile AIESEC din toata…

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres si coletarie de pe piata locala, l-a numit Radu Dumitru Stanescu in functia de director comercial. El are o experienta de peste 20 de ani in management si consultanta, acumulata in organizatii locale si multinationale din Europa de Est,…

- ARCHOS Sense 101X ruleaza Android 7.0 Nougat și dispune de conectivitate 4G LTE cu suport pentru apeluri voce, fiind rezistența la cazaturi minore și protecție IP54 contactul cu apa. Ecranul este de 10 inci, cu rezoluție HD de 1280 x 800 de pixeli In ceea ce privește partea hardware, vine echipata…

- Prezentatoarea de televiziune Amalia Enache a povestit despre o intamplare care a uimit-o și care a avut loc in aeroport. In august 2016, prezentatoarea de televiziune Amalia Enache a devenit mamica pentru prima oara . Ea a adus pe lume o fetița care a primit numele Alma. Amalia Enache și fiica sa merg…

- Darius Vâlcov nu detine o functie de conducere în partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru România, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate…

- Angajatorii nu gasesc în piata absolventi ai Facultatii de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi straine din cadrul ASE pentru ca multi dintre ei sunt angajati din timpul facultatii, spune Tanase Stamule, prodecanul facultatii.

- DIN CUPRINS Andrei Rosu, Vasile Osean, Marius Alexe si Ionut Olteanu se intorc in aceasta seara in Romania, dupa ce au incheiat Talisker Whisky Atlantic Challenge cu un nou record mondial. La jumatatea lui decembrie, patru romani plecau din micutul port La Gomera, aflat in paradisul Insulelor…

- 24 de liceeni de la Colegiul National Mircea cel Batran din Constanta au participat, luna aceasta, la Ziua Euroscola, desfasurata la sediul Parlamentului European de la Strasbourg. Invitatia le-a fost facuta dupa ce au castigat concursul national cu acelasi nume, organizat de Biroul Parlamentului European…

- Doctorul Pompiliu Popescu a dat detalii despre candidatura lui Ionuț Lupescu: ”Are un program de mare anvergura. Va revoluționa fotbalul romanesc”. Ionuț Lupescu va candida, foarte probabil, la alegerile din 18 aprilie . Doctorul Pompiliu Popescu, fostul medic al naționalei, e convins ca Lupescu va…

- BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta cu active de peste 2 trilioane de euro, a inregistrat o sucursala la Registrul Comertului in luna decembrie a anului trecut, iar potrivit informatiilor BNR banca de la Bucuresti poate incepe sa acorde credite si sa atraga depozite la finalul acestei luni.…

- Doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, primul loc fiind ocupat de utilizatorii din Marea Britanie, in randul carora 86% au facut achizitii online anul...

- Telespectatorii fideli ai serialului Puterea Destinului stiu ca Ayse i-a fost alaturi Silei inca de la inceputul relatiei ei cu Boran si ca s-a transformat intr-o confidenta a acesteia. Naiva, dar cu un suflet mare, fata din casa Genco s-a transformat rapid intr-o preferata a publicului. Publicul din…

- Considerata una dintre cele mai bune jucatoare din România, mijlocasul Stefania Vatafu e la prima experienta în strainatate. "Sunt foarte fericita pentru aceasta oportunitate oferita de UDG Tenerife Egatesa. Este o experienta noua pentru mine si, în acelasi timp, o provocare,…

- Jucatoarea echipei de fotbal feminin Olimpia Cluj, Stefania Vatafu (24 de ani), s-a transferat in Primera Division urmand sa evolueze din aceasta iarna la formatia Union Deportiva Granadilla Tenerife Sur, informeaza site-ul oficial al FRF. Considerata una dintre cele mai bune jucatoare…

- Cu nume oficial Samsung CJ791, modelul pregatit pentru debutul oficial la CES 2018 va fi primul monitor din lume echipat cu port Thunderbolt 3 Adresat indeosebi utilizatorilor de sisteme MacBook Pro, monitorul cu rata de aspect 21:9 pune la dispozitie un ecran de 34” cu rezolutie 3440x1440 pixel si…