Stiri pe aceeasi tema

- MUHLE a fost infiintat in Germania si are o experienta de peste 70 de ani. Brandul este prezent in Europa si pe celelalte continente, iar in Romania este primul magazin specializat in produse profesionale pentru barbierit. MUHLE se adreseaza atat publicului larg, cat si saloanelor de specialitate…

- Rețeaua de magazine Altex propune reduceri la o gama larga de produse de Black Friday 2018. La aceasta rețea de magazine, Black Friday 2018 a inceput de la 1 noiembrie și ține o luna. De Black Friday 2018 , Altex are reduceri la aproape toata gama de produse, la telefoane, laptopuri, televizoare, jocuri,…

- Duminica, 4 noiembrie, de la ora 11:00, se disputa episodul 2 al celei mai interesante dispute a sezonului: Speranta Raucesti-Bradu Borca. Prima confruntare a fost pe 30 septembrie , iar rezultatul nu a lasat loc de comentarii: 6-1 (4-0), pentru Speranta Raucesti, prin golurile marcate de Botezatu,…

- Ministerul Educatiei Nationale a publicat, miercuri, modelele de subiecte pentru Bacalaureat 2019. Modelele sunt adaptate noilor regulamente, precum 40% din intrebari sa fie grila sau intrebari inchise. In perioada 27-31 mai 2019, candidatii pot sa se inscrie la prima sesiune a examenulUI. MEN…

- Euro NCAP, organizația care se ocupa cu testele de siguranța pentru modelele comercializate pe piața europeana, a efectuat pentru prima oara un test in care a evaluat sistemele autonome disponibile pe unele modele. Modelele testate au fost Audi A6, BMW Seria 5, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai Nexo,…

- Constructorii auto traverseaza o perioada de tranziție in care omologheaza modelele conform noului standard de emisii WLTP, care a intrat in vigoare in 1 septembrie. Daca Volkswagen a anunțat ca a reușit sa omologheze versiunile de top, colegii de Grup de la Audi au dezvaluit ca vor avea nevoie de mai…

- Microsoft a prezentat noua sa gamE de produse Surface, cu noi modele de Surface Laptop, Surface Pro xi Surface Studio, toate actualizate cu hardware-ul cel mai recent de pe piatE. Acestea nu schimbE foarte multe la capitolul design, insE promit performantE semnificativ mai bunE decat modelele lansate…

- Swit 5 are o greutate de numai 990 de grame, iar echiparea include procesoare Intel Core de generația a 8a. Vine cu Windows 10, fiind un dispozitiv destinat productivitații, cu procesoare performante Intel Core i7-8565U sau i5-8265U și are o durata de viața de pana la 10 ore, iar specificațiile tehnice…