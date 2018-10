Stiri pe aceeasi tema

- ”Baieții in ghete” au nevoie neaparat de un succes pe teren propriu maine pentru a nu pierde contractul cu prima jumatate a clasamentului. ASU Politehnica infrunta Mioveniul, una dintre trupele solide ale Ligii a II-a. Misiunea e cu atat mai dificila cu cat tehnicianul alb-violeților, Cosmin Petruescu,…

- ASU Politehnica nu a reușit sa lege al patrulea rezultat pozitiv la rand in acest sezon. ”Baieții in ghete” au cedat acasa, scor 2-3, in duelul alb-violet cu FC Argeș. Formația pregatita de Cosmin Petruescu a fost de nerecunoscut pe faza defensiva, a revenit de doua ori pe tabela, dar a cedat dupa autogolul…

- ASU Politehnica e pe o panta ascendenta in Liga a II-a dupa ce nu a mai pierdut de trei etape. ”Baieții in ghete” dau piept insa cu FC Argeș, gruparea cu aceleași culori care nu a suferit niciun eșec pana acum in acest sezon. Oaspeții nu-l vor avea pe banca pe tehnicianul Emil Sandoi, suspendat […]…

- ”Baieții in ghete” au avut parte azi dimineața de o noua verificare dupa startul sezonului. De aceasta data ASU Poli a jucat cu liderul Ligii a IV-a, ACS Carani Murani, formație pe care a invins-o cu 5-2. Tehnicianul timișorenilor, Cosmin Petruescu, nu a decis inca portarul care va completa lotul. ASU…

- ASU Politehnica nu revine cu niciun punct din prima deplasare a sezonului. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a cedat la Petrosani pe terenul nou promovatei Energeticianul, scor 1-2. Gazdele au condus cu 2-0 la pauza iar „Baietii in ghete” au redus din diferenta prin Marvin Schieb. Formatia din…

- ”Baieții in ghete” au inchis prima runda a Ligii a II-a cu inca un eșec in fața Chindiei. De aceasta data insa ASU Politehnica se poate considera frustrata cel puțin de un punct dupa ce a avut trei șanse asemanatoare cu cea din care Cristian Cherchez a marcat singurul gol al partidei, in minutul 90!…

- ASU Politehnica nu a reusit sa o invinga azi pe divizionara C CNS Cetate Deva pe cocheta arena de la Santamaria-Orlea. Ardelenii au rasturnat scorul dupa ce au fost condusi iar timisorenii au mai reusit doar un gol pentru un 2-2 plin de evenimente. Gelu Velici si Ionut Coada au fost autorii reusitelor…