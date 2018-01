Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica se va reuni la mijlocul lunii pentru reluarea antrenamentelor și va avea parte de un cantonament pe plan local. Tehnicianul Bogdan Andone iși dorește opt jocuri amicale inainte de reluarea Ligii a II-a iar oficial au fost anunțate numele a cinci dintre adversarele din teste. Majoritatea…

- Formația timișoreana din Liga I se reunește maine in vederea abordarii ”sezonului de primavara”. ACS Poli a anunțat numele a trei dintre adversarele pe care le va infrunta in perioada precompetiționala. Pana acum cel mai important test va fi in Serbia, cu FK Vozdovac, dar banațenii urmeaza sa-și completeze…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Institutul Internațional de Coaching, și FC Universitatea Cluj au încheiat un parteneriat pentru 2018. Protocolul denumit ”PSI-U: Program de coaching psihologic pentru fotbaliști profesioniști”…

- Steaua și CFR conduc clasamentul Ligii 1, dar sunt echipele care se reunesc cel mai tarziu din cele 14 din prima liga. Cu o echipa macinata de accidentari serioase dupa cele 34 de meciuri disputate in actualul sezon competițional, Nicolae Dica a decis sa-i lase mai mult pe jucatori in vacanța. ...

- Federatia Romana de Baschet a publicat, miercuri, programul fazei semifinale din cadrul Ligii 1 de baschet masculin. Astfel, primul meci oficial pentru Baschet Club Athletic Constanta din 2018 se anunța și unul incendiar. In prima runda, ce se va disputa pe 21 ianuarie, va veni pe litoral echipa nou…

- Memorialul Radu Gog 2017. Internaționalul roman Florin Gardoș a deschis lista de tricouri pentru licitație. A oferit bluza de la amicalul cu Chile (3-2). ACTUALIZARE 27 decembrie. Tricoul internaționalului Ciprian Deac, de la partida Romania – Turcia, este scos la licitație cu ajutorul Grupului de sprijin…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a incheiat anul 2017 cu o victorie, trecand pe teren propriu de CS Phoenix II Galati, in etapa a zecea a Ligii 1. Gazdele s au impus categoric, cu 109 57 56 28 la pauza , iar acest succes, al doilea la rand in care BC Athletic sare de suta, dupa 101 54…

- Sabau: ”80% din lotul pentru Liga a 2-a ar trebui format in aceasta iarna”. Cine revine in staff-ul lui ”U” Managerul sportiv al ”Șepcilor roșii” crede ca lotul pentru Liga a 2-a trebuie construit inca de acum. ”Mi se pare o chestiune normala”, a subliniat Sabau. La finalul turului din Liga a…

- La meciul amical desfașurat intre liderul ierarhiei turului ediției 2017-2018 a campionatului Seriei a III-a din Liga a III-a, FC Petrolul Ploiești, și campioana de toamna a Ligii A Prahova, CS Blejoi, buturile trupei antreenate de Romulus Ciobanu au fost aparate de Catalin Nițache, goal-keeper imprumutat…

- Programul de burse initiat anul trecut de catre compania Covalact si Asociatia de Tineret Ecou a ajuns la finalul celei de-a doua editii – 10 tineri cu performante scolare si extrascolare urmd sa fie premiati cu cate o bursa in valoare de 1500 de lei. In perioada de trei saptamani in care…

- Clubul alb-violet din Liga a II-a și susținatorii sai au inițiat o noua campanie care incurajeaza donarea de sange. ASU Politehnica iși dorește ca tot mai mulți timișoreni sa se implice in acțiunea ”Doneaza! Gestul tau conteaza”. Mai mult, cei care vor ajuta sunt incurajați sa predea tichetele de masa…

- Prima parte a sezonului se apropie de sfarsit. United va incheia anul la Iasi, unde va intalni luni, de la ora 17.00, pe CSM Politehnica, intr-o partida ce conteaza pentru cea de-a 14-a etapa a Ligii 1 la futsal. Desi sunt cu gandul la vacanta, baietii pregatiti de Cosmin Gherman si Alexandru Tanasila…

- Handbaliștii alb-violeți au trecut astazi cu brio de un adversar dificil din Liga Zimbrilor. SCM Politehnica a invins-o pe Dunarea Calarași cu 32-24 dupa ce la pauza tabela din Sala ”Constantin Jude” indica egalitate (13-13). Timișorenii vor mai disputat doua partide in 2017, una in deplasare in campionat…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, nu e sigur ca va lua titlul, deși echipa sa e prima calificata in play-off. "Obiectivul meu era sa ajungem in play-off. Victoria de azi ma bucura foarte mult pentru ca era ultimul meci pe teren propriu in 2017. Era pacat sa nu reușim sa caștigam pentru ca am avut…

- CFR vrea revanșa cu Timișoara. Mureșan: ”Noi nu avem coșmaruri cu nimeni” Președintele lui CFR Cluj nu este ingrijorat de ultimele rezultate inregistrate cu banațenii, afirmand ca ”noi nu avem coșmaruri cu nimeni”. Ardelenii nu au amintiri placute cu "alb-violeții". În campionatul trecut,…

- Prima ediție a Turneului Memorial ”Adrian Stoicov” s-a desfașurat ieri la Timișoara iar la competiție au participat șase echipe de juniori din țara și strainatate. Una dintre invitatele de peste granița, Akademija Bambi, din Zrenjanin, a și caștigat primul loc dupa un duel cu una dintre formațiile lui…

- Handbaliștii alb-violeți s-au impus poate mai lejer decat se așteptau in duelul vechilor orgolii cu Baia Mare. SCM Politehnica a trecut de Minaur, scor 26-19, in ultima etapa a turului. In urma acestui succes elevii lui Pero Milosevic au urcat, cel puțin temporar, pe locul 3 in Liga Naționala. SCM Poli…

- Marian Dima Arbitrajul prahovean este reprezentat, zilele acestea, la programul de dezvoltare „Cavalerii viitorului”, pe care Comisia Centrala a Arbitrilor il organizeaza la Bucuresti, de catre doi tineri arbitri, de perspectiva – Alexandru Chioibasu si Gabriel Enache. Cei doi participa la un curs de…

- Ieri, in cadrul sedintei Comitetului Executiv al FRF, membrii acestuia vor analiza cererile echipelor din campionatul Ligii 2 si vor decide daca vor intrerupe desfasurarea meciurilor ramase de disputat in acest an. Conform programarii initiale, in 2017 ar trebui sa aiba loc si primele doua etape ale…

- Odata cu inlocuirea lui Octavian Grigore din funcția de antrenor principal al Petrolului, dupa un mandat de un sezon și jumatate, cu al sau rival din curtea… Alexandriei, Romulus Ciobanu, profitandu-se ca turul campionatului Seriei a III-a a Ligii a III-a s-a incheiat la jumatatea acestei luni, conducerea…

- Formația pregatita de Bogdan Andone a incheiat turul in B cu o noua victorie: a treia consecutiva. ASU Politehnica a invins-o fara mari probleme pe incomoda ASA Targu Mureș, scor 3-0 (1-0), și a urcat pe locul 5. Cel mai clar succes al sezonului pentru ”Baieții in ghete” s-a conturat in urma reușitelor…

- ”Baieții in ghete” joaca maine pe ”Știința” cu gandul de a urca cel puțin doua locuri in clasament. Acest lucru se intampla sigur cu o victorie pentru ASU Politehnica in duelul direct cu ASA Tg. Mureș. Timișorenii iși doresc cu atat mai mult un succes deoarece acesta ar putea fi ultimul meci al anului.…

- Ultima etapa a turului Ligii A Prahova, la fotbal, este programata la finalul acestei saptamani. Derbyul etapei este partida de la Cornu, acolo unde vine un adversar traditional, FC Banesti. Programul complet si avancronicile:

- Intr-un meci contand pentru etapa a XIII-a, antepenultima a turului seriei a IV-a a Ligii a III-a de fotbal, disputat ieri dupa masa, CNS Cetate Deva evoluat in deplasare, pe terenul celor de la CSM Lugoj. In derby-ul etapei, in care se confruntau ocupantele locurilor trei și patru in ierarhia seriei,…

- Inainte de meciul de vineri, 17 noiembrie 2017, dintre Astra 2 și AFCM Alexandria, programat in ultima etapa a turului ediției 2017-2018 a campionatului Seriei a III-a a Ligii a III-a de fotbal, FC Petrolul Ploiești conducea ierarhia, cu 2 puncte avans. „Lupii” au sperat insa in van ca Pahonțu și coechipierii…

- Deoarece, sambata, 18 noiembrie 2017, de la ora 14.00, in ultima etapa a turului campionatului Seriei a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, liderul la zi al ierarhiei, este marea favorita a meciului de la SC Popești-Leordeni, așteptandu-se mai mult ca sigur sa-l și caștige, speranțele „lupilor”…

- Ieșit din joc in minutul 22 al ultimului meci desfașurat in 2017 pe arena Ilie Oana, cu Astra 2, scor: 0-0, primul capitan al Petrolulului Ploiești, Claudiu Tudor (foto sus, in dreapta, in plan departat), este in continuare indisponibil și nu se știe inca sigur daca va putea evolua sambata, 18 noiembrie,…

- Viitorul Adancata si Viitorul Veresti au incheiat la egalitate, scor 3-3, in derbyul etapei XI-a din seria de est a Ligii a V-a. Oaspetii au condus prin golurile lui Ailiesei (2) si Luncariu, gazdele egaland prin Cornea, Holca si Iriciuc. De acest rezultat a profitat Releul Mihoveni, care egalat liderul…

- Conform programului tras la xerox dupa cel al turului Superligii, Politehnica va juca in runda a II-a a Cupei Romaniei cu Steaua, pe teren propriu. Meciul din Superliga a fost unul deosebit, la capatul caruia oaspetii au castigat cu 47-20, iesenii aducandu-si si ei contributia. Din pacate, a fost cam…

- Partidele din etapa a 14 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta se vor disputa dupa programul: sambata, 11 noiembrie Viitorul Fantanele Stiinta Poarta Alba ora 10.00 juniorii, ora 12.00 seniorii , CS Eforie CS Medgidia 12.30 14.30 , Gloria Baneasa Farul Tuzla 10.00 12.00 , CS Agigea Unirea…

- ASU Politehnica a renunțat la un jucator transferat in aceasta toamna. Accidentat in meciul cu Pandurii, bosniacul Borislav Topic nu mai face parte din lotul divizionarei secunde alb-violete. Formația pregatita de Bogdan Andone o va intalni miercuri, in runda intermediara din Liga a II-a, pe Foresta…

- Asta e ultima: arbitrul-preot Mugurel Savu a fost batut pe teren! A anunțat ca se va retrage pentru o perioada, scrie fotbaljudetean.info! Etapa de sambata, a 14-a din Liga a 4-a Dambovița, nu a fost lipsita de incidente, cel mai grav petrecandu-se la IL Caragiale, unde centralul Mugurel Savu a fost…

- Marea surpriza a etapei a 12-a din Liga 4 Bucuresti la fotbal s-a produs sambata, cand Steaua a remizat chiar in Ghencea, scor 1-1, cu Asalt, echipa nou-promovata. Rezultatul a ajutat Academia Rapid, principala rivala la promovare a stelistilor, care si-a castigat meciul de acasa, scor 2-0, cu Metaloglobus…

- ”Baieții in ghete” au trebuit sa munceasca serios pentru cele trei puncte la revenirea pe arena din Centru. ASU Politehnica a trecut in cele din urma de nou promovata Știința Miroslava cu 1-0 și a avansat cateva poziții bune in clasament. Singurul gol al partidei a fost reușit in prima repriza de tanarul…

- Viitorul Constanta va primi astazi de la ora 18:00 la Ovidiu vizita nou-promovatei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe intr-un meci care va conta pentru etapa a XVII-a a Ligii I. Dupa ce etapa trecuta au castigat cu 4-0 pe terenul lui Dinamo, campionii pornesc cu prima sansa in acest meci, Sepsi venind dupa o…

- In mod obișnuit, „satelitul” divizionarei secunde CS Mioveni, fosta grupare de prim eșalon, evolueaza acasa pe o arena mai mica situata in Colibași. De data aceasta, dovedind respect fața de noul lider al Seriei a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, pe care l-au eliminat din „16”-imile Cupei…

- CSM Poli Iasi- Concordia Chiajna este meciul de debut al rundei a XVI-a din Liga I. Flavius Stoican, antrenorul principal al formatiei din Copou este optimist inaintea jocului care va incepe la ora 20:45 si va fi in direct pe Digi, Telekom Sport si Look.A

- „Salariul minim brut pe tara ar urma sa creasca la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018, astfel incat salariile romanilor sa nu fie afectate de intoarcerea sarcinii fiscale. Aceasta valoare corespunde salariului prevazut in Programul de guvernare, respectiv 1.550 de lei, de la 1 ianuarie 2018”, se arata…

- Juniorii Under 17 de la LPS Vaslui vor intalni, sambata, LPS Iași, una dintre favoritele la caștigarea seriei. Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui are o misiune dificila in etapa a treia a Campionatului Național de fotbal Under 17. Reprezentanta Vasluiului va intalni LPS Iași, una dintre candidatele…

- Mult așteptatul sau neașteptatul derby dintre ASU Politehnica și ACS Poli nu a adus un public numeros. In teren lucrurile s-au animat dupa pauza. ”Oaspeții” au deschis scorul prin Abraw și pareau sa aiba jocul din 16-imile Cupei ca și caștigat. Nu au lipsit emoțile din final, dar pana la urma formația…

- O echipa de experti ai Fondului Monetar International (FMI), condusa de Ben Kelmanson, a sosit astazi intr-o vizita de lucru la Chișinau unde se va afla pana pe 7 noiembrie curent.. Pe parcursul vizitei, misiunea va purta discuții cu autoritațile in contextul pregatirii pentru consultarile periodice…

- Aflata in perioada de recuperare dupa o operatie pe care a suferit-o in vara la coloana vertebrala, Monica Anghel a inceput, la recomandarea medicilor, o cura de slabire. Aceasta a declarat pentru Libertatea ca se simte mult mai bine si este extrem de incantata de noul regim prin care reuseste sa piarda…

- In acest weekend se disputa etapa a X-a a Ligii a IV-a, care are in prim-plan doua derby-uri. Astfel, pe plan municipal, sambata, de la ora 11, se joaca pe stadionul Tineretului partida dintre liderul clasamentului, AS SR Brașov, și ACS Colțea 1920 Brașov, ocupanta locului 5, care a ajuns la 7 meciuri…

- Revin marile dueluri din Champions League: Real – Tottenham și City – Napoli. VEZI pe ce posturi se difuzeaza A treia etapa din grupele Champions League debuteaza in aceasta seara. Cele mai așteptate dueluri sunt Real Madrid – Tottenham și Manchester City – Napoli. Real Madrid are maximum de puncte…

- Și inainte, mai ales, dar și dupa derbiul turului Seriei a III-a a Ligii a III-a, dintre Petrolul și AFCM Alexandria, in tabara ploieștenilor, incluzand aici in special suporterii, era un exces de optimism atat in ceea ce privește rezultatul final al meciului de vinerea trceuta, cat și, in perspectiva,…

- FRF (Federația Romana de Fotbal), impreuna cu televiziunile care dețin drepturile de transmisie ale Cupei Romaniei, au stabilit programul din 16-imile competiției KO. Duelul celor doua „Poli” din Timișoara va avea loc, așadar, miercuri, in data de 25 octombrie, de la ora 16.00, iar locația in care se…

- ASU Politehnica Timișoara a obținut astazi cea mai prețioasa victorie de pana acum. ”Baieții in ghete” le-au oferit susținatorilor cele mai frumoase momente, reușind sa o invinga, in fine, și pe UTA Arad, scor 2-1. Cornel Predescu și Danuț Bilia au marcat golurile victoriei alb-violete. Duelul vesticelor…

- ”Baieții in ghete” au parte duminica de un nou derby cu UTA. De la eșecul din primavara pretențiile la ASU Politehnica au crescut iar in aceasta toamna aradenii par blocați. Tehnicianul Bogdan Andone subliniaza insa ca orice e posibil in astfel de dueluri și le cere elevilor sai sa se concentreze in…

- Vineri, 13 octombrie 2017, de la ora 18.15, arbitrul Florin Andrei va da startul celui mai așteptat meci din turul campionatului Seriei a III-a a Ligii a III-a, cel dintre FC Petrolul Ploiești, gazda pe arena Ilie Oana, și liderul la zi, dar cu un joc in plus disputat, AFCM Alexandria, așa cum suna…