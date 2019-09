Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica nu a reusit sa o depaseasca pe Dinamo in lupta pentru un nou trofeu. Campioana s-a impus cu 26-24 in fata alb-violetilor, detinatorii Cupei Romaniei. Timisorenii au fost condusi aproape in permanenta de formatia din Bucuresti si au condus o singura data pe tabela. Sustinatorii lui Dinamo…

- Ripensia Timisoara va avea parte de un duel aparent usor in turul 3 al Cupei. Ros-galbenii vor intalni saptamana viitoare Vointa Lupac, formatie din Liga a IV-a Caras-Severin. Retrogradata din B, ACS Poli intra si ea in competitie, cu un joc mai dificil, pe terenul conjudetenei si noii colege de esalon…

- Meciurile din faza a treia nationala a Cupei Romaniei la fotbal, edisia 2019 2020, se vor disputa marti, 27 august, si miercuri, 28 august, iar in aceasta etapa echipa de Liga a 4 a Victoria Cumpana, castigatoarei fazei judetene a competitiei, va intalni formatia de Liga a 2 a FC Farul Meciul se va…

- ASU Politehnica a incheiat oficial seria jocurilor de pregatire pentru noul sezon. Daca dimineata majoritatea titularilor au intalnit Ripensia, pe seara jucatorii tineri si utilizati mai putin, dar si doi trialisti, au dat piept cu o formatie a Lugojului, grupare retrogradata din C. S-a incheiat egal,…

- „Baietii in ghete” au inregistrat azi prima remiza din amicalele verii. ASU Politehnica a remizat acasa, scor 1-1, cu CSM Resita, nou promovata banateana in B. Ambele goluri au fost marcate in urma unor penalty-uri acordate usor. Alin Ignea, respectiv Gelu Velici au fost cei care au inscris. Mircea…

- Astazi, la sediul FRF, s-au stabilit meciurile din faza intai naționala a Cupei Romaniei. Cele 38 de partide vor avea loc miercuri, 31 iulie, incepand cu ora 17.30 și se vor disputa intr-o singura manșa. Vor evolua in aceasta faza a competiției cele 42 de echipe caștigatoare ale fazelor județene ale…

- Nume ca Ripensia, Politehnica, Rapid, UTA, Petrolul, Cluj, Reșița, FC Argeș atrag, astfel ca se anunța o ediție a ligii secunde incendiara. Astazi, echipele și-au aflat programul pentru noul campionat. Noul sezon al Ligii a II-a incepe pe 3 august 2019 si se incheie pe 30 mai 2020, exact ca editia trecuta.…

- Handbalistii alb-violeti si-au aflat programul din viitorul sezon al Ligii Nationale. SCM Politehnica are parte in prima etapa de reeditarea finalei Cupei Romaniei, pe care a castigat-o in luna martie, timisorenii pregatiti de Pero Milosevic urmeaza sa intalneasca CSA Steaua in deplasare. Primele jocuri…