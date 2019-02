Stiri pe aceeasi tema

- Au scazut furturile din locuințe și din societați comerciale, dar și infracțiunile din domeniul silvic Valoarea prejudiciior recuperate in cauze de evaziune fiscala sau contrabanda aproape s-a dublat Polițiștii vor acționa in continuare pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, prevenirea…

- „Baietii in ghete” nu au avut mari probleme nici in cel de-al doilea amical al iernii, tot cu o grupare din Liga a IV-a. ASU Politehnica s-a impus cu 5-0 (1-0) in fata celor de la ACS Carani, mai multe reusite au venit spre final, ce-i drept. Programat la amiaza jocul a inceput insa cu doua […] Articolul…

- Divizionara secunda ASU Politehnica s-a reunit ieri, dar pregatirea formatiei antrenate de Cosmin Petruescu e afectata de conditiile grele din aceasta iarna. Suporterii din Peluza Sud Timisoara au facut un apel pe Facebook pentru ca fanii echipei sa vina maine la pranz la baza de pregatire a alb-violetilor…

- Barcelona l-a prezentat astazi oficial pe francezul Jean Clair Todibo (19 ani). Fundașul va evolua pana la finalul sezonului la Toulouse. Barcelona a caștigat inca o batalie cu marea rivala Real Madrid. Todibo, considerat de madrileni noul Varane, a ales formația catalana. Fundașul central al lui Toulouse…

- Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a intrat saptamana trecuta in vacanta, dar va fi prima banateana care se va reuni anul viitor. ASU Politehnica va efectua prima sedinta de pregatire din anul 2019 pe data de 10 ianuarie. „Baietii in ghete” au programate pana acum sapte teste iar toata pregatirea…

- Handbalistii alb-violeti au suferit un nou esec pe teren strain in Liga Zimbrilor. Dupa infrangerea de la Bucuresti, cu CSM, SCM Politehnica a cedat la pas pe terenul Potaissei Turda, scor 22-25 (11-14), dupa un joc dominat de gazdele ardelene, care au trecut astfel in fata banatenilor in clasament.…

- „Baietii in ghete” nu au reusit sa le ofere un cadou fanilor inainte de intrarea in vacanta de iarna. ASU Politehnica a remizat alb acasa, pe „Stiinta”, cu Energeticianul Petrosani, formatia fostului ei antrenor, Bogdan Andone. A fost un 0-0 in care cea mai mare ocazie de gol i-a apartiut varfului oaspetilor,…

- „Baietii in ghete” au dat lovitura in Pantelimon. ASU Politehnica a incheiat seria de jocuri la rand fara succes pe terenul sintetic al Metaloglobusului, unde s-a impus cu 1-0 prin reusita lui Alexandru Chereches venita in primul minut al prelungirilor. In timpul jocului clubul timisorean a anuntat…