- ACS Poli nu a depașit și pasa neagra pe terenurile straine. Elevii lui Ștefan Nanu au cedat astazi pe terenul Metaloglobusului, scor 0-1, dupa ce a evoluat in inferioritate numerica in ultima jumatate de ora. Nici cealalta grupare timișoreana care a jucat de la ora 11 nu a avut parte de mai mult succes,…

- ”Baieții in ghete” au nevoie neaparat de un succes pe teren propriu maine pentru a nu pierde contractul cu prima jumatate a clasamentului. ASU Politehnica infrunta Mioveniul, una dintre trupele solide ale Ligii a II-a. Misiunea e cu atat mai dificila cu cat tehnicianul alb-violeților, Cosmin Petruescu,…

- Handbalistii alb-violeti au reusit un meci foarte bun pe terenul campioanei. SCM Politehnica Timisoara s-a impus cu 31-29 pe terenul lui Dinamo dupa ce la pauza scorul a fost egal: 15-15. Jocul din Stefan cel Mare a fost foarte echilibrat pana in ultimele minute. Dinamo a condus prima la doua goluri…

- SCM Gloria a reusit cea de-a treia victorie consecutiva de la startul campionatului. Sambata seara, la Rm. Sarat, intr-un meci contand pentru etapa a 3-a din Seria I a Ligii a 3-a, fotbalistii din Crang au invins echipa galateana Sporting Liesti cu scorul de 2-0 (0-0). Ambele goluri ale victoriei au…

- Faza a patra a etapei nationale a Cupei Romaniei va debuta marti, 11 septembrie. In aceasta etapa vor intra in competitie cele 21 de castigatoare ale fazei a III-a si 15 echipe care evolueaza in editia actuala a Ligii a II-a, urmand a se disputa 18 meciuri, intr-o singura mansa, eliminatorie, pe terenul…

- La doua zile dupa eșecul cu Chindia, din prima runda a Ligii a II-a, ASU Poli a disputat un nou amical. Antrenorul Cosmin Petruescu a folosit ieri seara, contra celor de la CNP Timișoara, componenții care au evoluat mai puțin sau deloc in meciul de campionat, dar și doi jucatori din afara lotului oficial.…

- Astazi la sediul FRF s-a stabilit țintarul noului sezon al eșalonului secund, unul care aduce la start trei grupari din Timișoara. La prima vedere cel mai greu program cand vine vorba de duelurile locale il va avea ASU Politehnica. Formația susținuta financiar de suporteri va juca unul dupa altul derby-urile…

