ASU Politehnica a cedat la limita, pe tabela, pe terenul Rapidului, „exilat" in Regie. A fost un 0-1 dupa un autogol venit in momentul in care gazdele evoluau in inferioritate numerica. Calin Jurj a fost lovit puternic in zona capului de Rares Lazar si a parasit terenul cu ambulanta. Giulesteanul a fost eliminat in cele din […]