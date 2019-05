Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a fost invinsa, scor 0-2, pe terenul Sportului Snagov. Pana cu 20 de minute inainte de final jocul parea sa se indrepte spre o remiza alba. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu nu a scapat de emotii pe final se sezon si e obligata sa invinga in urmatorul joc. Prima repriza de la Ghermanesti…

- „Baietii in ghete” au trecut pe langa un succes cu rezonanta in fata ocupantei primului loc din Liga a II-a. ASU Politehnica a fost condusa de Academica Clinceni, a preluat conducerea in repriza secunda, dar a primit gol in al treilea minut al prelungirilor si jocul de pe „Stiinta” s-a incheiat la egalitate,…

- „Baietii in ghete” au obtinut un punct important la Constanta, dar au nevoie neaparat de o victorie in weekend, mai ales ca pe „Dan Paltinisanu” vine o echipa accesibila. ASU Politehnica intalneste „lanterna” Dacia Unirea Braila, formatie care a reusit insa sa castige in intermediara. Tehnicianul Cosmin…

- ASU Politehnica are parte de un nou meci foarte important pe teren propriu. „Baietii in ghete” o asteapta pe gruparea aflata pe pozitia imediat inferioara, Daco-Getica Bucuresti, tot pe „Dan Paltinisanu”, locatia unde a fost rapusa Petrolul. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu are in continuare o…

- Fara varf de meserie in Arges, ASU Politehnica s-a zbatut mult pentru macar un punct la Mioveni. Gazdele s-au impus insa cu 1-0 dupa un sut deviat iar Octavian Ursu, realizator in meciul cu Petrolul, a ratat un penalty in repriza a doua, executia sa lovind bara. Dupa acest rezultat „Baietii in ghete”…

- ASU Politehnica are parte duminica de un meci extrem de dificil pe „Marele oval”. „Baietii in ghete” sunt vizitati de Petrolul Ploiesti, una dintre candidatele la promovare si totodata una dintre putinele formatii ale B-ului cu galerie in deplasare. Timisorenii se asteapta la un meci care pe care, desi…

- „Baietii in ghete” reiau campionatul sambata pe terenul unei vecine de clasament cu un record bun pe teren propriu, Luceafarul Oradea. Astazi, ASU Politehnica si-a prezentat cinci dintre cele opt mutari anuntate pe parcursul iernii, paraguayanului Jorge Alvarenga si moldoveanului Radu Rogac nu le-au…