- „Baietii in ghete” au avut un meci foarte dificil la Constanta cu Farul. Gazdele au deschis scorul devreme, dar ASU Politehnica a reusit sa obtina o remiza, scor 1-1, dupa un gol marcat in ultimul sfert de ora al intalnirii prin Adrian Bedea. Elevii lui Cosmin Petruescu nu au fost incurajati decat dupa…

- ASU Politehnica are parte de un nou meci foarte important pe teren propriu. „Baietii in ghete” o asteapta pe gruparea aflata pe pozitia imediat inferioara, Daco-Getica Bucuresti, tot pe „Dan Paltinisanu”, locatia unde a fost rapusa Petrolul. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu are in continuare o…

- Fara varf de meserie in Arges, ASU Politehnica s-a zbatut mult pentru macar un punct la Mioveni. Gazdele s-au impus insa cu 1-0 dupa un sut deviat iar Octavian Ursu, realizator in meciul cu Petrolul, a ratat un penalty in repriza a doua, executia sa lovind bara. Dupa acest rezultat „Baietii in ghete”…

- Seara perfecta pentru ASU Politehnica pe „Marele oval”. „Baietii in ghete” au obtinut cea mai clara victorie a sezonului, scor 3-0 chiar cu o favorita la promovare, Petrolul Ploiesti. Ioan Mera a inscris o „dubla” cu capul pentru alb-violeti iar cireasa de pe tort a fost pusa de Octavian Ursu. Pe un…

- ASU Politehnica are parte duminica de un meci extrem de dificil pe „Marele oval”. „Baietii in ghete” sunt vizitati de Petrolul Ploiesti, una dintre candidatele la promovare si totodata una dintre putinele formatii ale B-ului cu galerie in deplasare. Timisorenii se asteapta la un meci care pe care, desi…

- Situatia infrastructurii rutiere afecteaza din plin si echipele sportive. Printre cluburile din oras care s-au alaturat campaniei „Romania vrea autostrazi” se numara si ASU Politehnica. „Baietii in ghete” au pornit chiar azi intr-una dintre „aventurile” de pe drumurile patriei caci maine la ora 11 vor…

- „Baietii in ghete” reiau campionatul sambata pe terenul unei vecine de clasament cu un record bun pe teren propriu, Luceafarul Oradea. Astazi, ASU Politehnica si-a prezentat cinci dintre cele opt mutari anuntate pe parcursul iernii, paraguayanului Jorge Alvarenga si moldoveanului Radu Rogac nu le-au…

- „Baietii in ghete” nu au avut mari probleme nici in cel de-al doilea amical al iernii, tot cu o grupare din Liga a IV-a. ASU Politehnica s-a impus cu 5-0 (1-0) in fata celor de la ACS Carani, mai multe reusite au venit spre final, ce-i drept. Programat la amiaza jocul a inceput insa cu doua […] Articolul…