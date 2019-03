Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni s-a impus la limita in fața lui ASU Poli in primul meci al etapei a 27-a din liga secunda, scor 1-0. Argeșenii au deschis scorul in minutul 26, prin Andrei Herghiligiu, care a prins un șut bun de la distanța, ușor deviat de Ioan Mera. Dupa pauza, banațenii au ratat șansa egalarii dupa ce…

- „Baietii in ghete” nu au o misiune usoara vineri dupa jocul impresionant de pe teren propriu cu Petrolul (scor 3-0). ASU Politehnica ar putea incepe meciul de la Mioveni fara atacanti de meserie. Din motive diverse tehnicianul Cosmin Petruescu nu poate miza pe Cristian Ene, Ionut Plamada iar prezenta…

- Azi sunt programate 5 meciuri din etapa a 26 din Liga 1. Acum se disputa partida Sportul Snagov - ACS Poli Timișoara, la finalul careia gazdele pot reveni pe locul 1. In primul meci al zilei, Energeticianul a remizat, 0-0, cu CS Mioveni. Chindia Targoviște va juca acasa, de la 15:30, cu Daco-Getica,…

- ASU Politehnica a remizat pe terenul lui FC Arges. A fost 0-0 dupa un meci in care pitestenii au dominat steril si au avut parte de mai multe lovituri libere nefructificate. „Baietii in ghete” au stat, precum in alte deplasari, mai mult „la cutie”, preferandu-se contraatacurile. Timisorenii sunt in…

- Situatia infrastructurii rutiere afecteaza din plin si echipele sportive. Printre cluburile din oras care s-au alaturat campaniei „Romania vrea autostrazi” se numara si ASU Politehnica. „Baietii in ghete” au pornit chiar azi intr-una dintre „aventurile” de pe drumurile patriei caci maine la ora 11 vor…

- Golul marcat de atacantul Mircea Axente (reluare de la sapte metri dupa o greseala de marcaj a fundasilor formatiei sustinate de ultrasii timisoreni) a adus Universitatii Cluj trei puncte in meciul din aceasta seara cu ASU Politehnica... The post „Baietii in ghete”, esec la limita sub Feleac >> Universitatea…

- ASU Politehnica a facut noi mutari in lot inainte de deplasarea la Oradea. Cu „Baietii in ghete” a semnat inca un mijlocas ofensiv, timisoreanul Fabio Trip, un junior de mare perspectiva care a efectuat pregatirea de iarna cu Rapid Bucuresti, club din Liga a III-a care initial il anuntasera oficial…

- Un junior transferat in toamna de ASU Politehnica a facut un pas important cel putin pe hartie. Tanarul Calin Popescu, care a bifat doar doua jocuri in aceste sezon al Ligii a II-a, a semnat cu prim divizionara Sepsi Sfantu Gheorghe. O alta plecare conturata e si cea a mijlocasului Bogdan Bozian. Bozian…