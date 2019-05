Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica s-a revansat in fata suporterilor viola dupa esecul cu ACS Poli. „Baietii in ghete” au evoluat cu atitudinea dorita de fani la Arad si s-a impus cu 2-0 in fata lui UTA prin golurile lui Ignea si Manea. In sfarsit cu doua galerii la Arad, noul Derby al Vestului a fost cu adevarat derby.…

- Derby-ul „Poli” era programat initial vineri, de la ora 11.00, pe arena Stiinta, deoarece in aceeasi zi pe „Dan Paltinisanu” e programat meciul echipei de rugby. Pana la urma jocul ASU Politehnica – ACS Poli, din runda a 32-a a Ligii a II-a, va ramane pe „Marele oval”, dar se va desfasura in nocturna.…

- „Baietii in ghete” au obtinut un punct important la Constanta, dar au nevoie neaparat de o victorie in weekend, mai ales ca pe „Dan Paltinisanu” vine o echipa accesibila. ASU Politehnica intalneste „lanterna” Dacia Unirea Braila, formatie care a reusit insa sa castige in intermediara. Tehnicianul Cosmin…

- ASU Politehnica are parte de un nou meci foarte important pe teren propriu. „Baietii in ghete” o asteapta pe gruparea aflata pe pozitia imediat inferioara, Daco-Getica Bucuresti, tot pe „Dan Paltinisanu”, locatia unde a fost rapusa Petrolul. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu are in continuare o…

- Fara varf de meserie in Arges, ASU Politehnica s-a zbatut mult pentru macar un punct la Mioveni. Gazdele s-au impus insa cu 1-0 dupa un sut deviat iar Octavian Ursu, realizator in meciul cu Petrolul, a ratat un penalty in repriza a doua, executia sa lovind bara. Dupa acest rezultat „Baietii in ghete”…

- „Baietii in ghete” nu au o misiune usoara vineri dupa jocul impresionant de pe teren propriu cu Petrolul (scor 3-0). ASU Politehnica ar putea incepe meciul de la Mioveni fara atacanti de meserie. Din motive diverse tehnicianul Cosmin Petruescu nu poate miza pe Cristian Ene, Ionut Plamada iar prezenta…

- ASU Politehnica are parte duminica de un meci extrem de dificil pe „Marele oval”. „Baietii in ghete” sunt vizitati de Petrolul Ploiesti, una dintre candidatele la promovare si totodata una dintre putinele formatii ale B-ului cu galerie in deplasare. Timisorenii se asteapta la un meci care pe care, desi…

- „Baietii in ghete” reiau campionatul sambata pe terenul unei vecine de clasament cu un record bun pe teren propriu, Luceafarul Oradea. Astazi, ASU Politehnica si-a prezentat cinci dintre cele opt mutari anuntate pe parcursul iernii, paraguayanului Jorge Alvarenga si moldoveanului Radu Rogac nu le-au…