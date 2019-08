Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica nu a reusit sa o invinga pe Szeged-Csanad Grosics Akademia, nou promovata in NB.2, a doua liga din Ungaria. A fost 0-0 dupa un meci de lupta peste granita. Timisorenii vor mai disputa doua jocuri amicale inainte de reluarea campionatului. ASU Poli a inceput mai bine jocul conform site-ului…

- „Baietii in ghete” au inregistrat azi prima remiza din amicalele verii. ASU Politehnica a remizat acasa, scor 1-1, cu CSM Resita, nou promovata banateana in B. Ambele goluri au fost marcate in urma unor penalty-uri acordate usor. Alin Ignea, respectiv Gelu Velici au fost cei care au inscris. Mircea…

- ASU Politehnica va incepe noul campionat cu un joc acasa in compania Mioveniului. Concitadina Ripensia va avea aparent o misiune mai dificila in debutul editiei 2019-20, urmand sa evolueze pe terenul lui FC Arges, una dintre pretendentele la promovare. Astazi la sediul FRF a avut loc tragerea la sorti…

- ASU Politehnica a confirmat azi sosirea lui Adrian Ungureanu de la Ripensia. Mijlocasul in varsta de 29 de ani a mai evoluat la gruparea suporterilor sub forma de imprumut de la ros-galbeni in returul editiei 2016-17. De aceasta data el a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane cu alb-violetii…

- ASU Politehnica a confirmat azi sosirea lui Adrian Ungureanu de la Ripensia. Mijlocasul in varsta de 29 de ani a mai evoluat la gruparea suporterilor sub forma de imprumut de la ros-galbeni in returul editiei 2016-17. De aceasta data el a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane cu alb-violetii…

- Cea mai bine clasata vestica in sezonul trecut va efectua din nou cantonamentul de vara in afara Timisoarei. ASU Politehnica va pregati si urmatoarea editie a Ligii a II-a la Santamaria-Orlea, la fel ca in urma cu un an. Stafful a creionat principalele date ale verii. Astfel, printre adversarele alb-violetilor…

- ASU Politehnica si-a rasplatit fanii care au indurat ploaia pentru a-i vedea in ultima runda. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a indulcit un sezon de anduranta prin victoria cu 2-0 in fata revelatiei Metaloglobus Bucuresti. In urma acestui rezultat „Baietii in ghete” au incheiat campionatul pe…

- ASU Politehnica da piept sambata in ultima runda a Ligii a II-a cu Metaloglobus, chiar echipa care i-a facut linistit finalul de campionat prin victoria cu Energeticianul. Tehnicianul Cosmin Petruescu are astfel posibilitatea sa trimita in teren si jucatorii care nu au prins foarte multe minute in sezonul…