- ASU Politehnica a incheiat oficial seria jocurilor de pregatire pentru noul sezon. Daca dimineata majoritatea titularilor au intalnit Ripensia, pe seara jucatorii tineri si utilizati mai putin, dar si doi trialisti, au dat piept cu o formatie a Lugojului, grupare retrogradata din C. S-a incheiat egal,…

- „Baietii in ghete” au inregistrat azi prima remiza din amicalele verii. ASU Politehnica a remizat acasa, scor 1-1, cu CSM Resita, nou promovata banateana in B. Ambele goluri au fost marcate in urma unor penalty-uri acordate usor. Alin Ignea, respectiv Gelu Velici au fost cei care au inscris. Mircea…

- „Baietii in ghete” au incheiat azi stagiul centralizat din Tara Hategului. Inainte de plecarea spre casa ASU Politehnica s-a impus cu 2-1 (2-0) in cel de-al doilea test al verii, jucat impotriva gruparii CS Hunedoara din Liga a III-a. Sub comanda lui Cosmin Petruescu se afla in aceasta perioada si goalkeeperul…

- „Baietii in ghete” au disputat azi dimineata primul joc amical al verii. Traditia s-a respectat pentru ASU Politehnica si intaiul partener de test a fost tot FC Bazos, grupare picata din D-ul timisrean. A fost 9-1 (4-1) pentru alb-violetii timisoreni, in randul carora au debutat achizitiile de pana…

- ASU Politehnica s-a reunit astazi cu majoritatea componentilor din vechiul lot, precum si cu o serie de noutati. Pe langa jucatorii acontati si anuntati deja, tehnicianul Cosmin Petruescu a avut sub comanda si alte cinci nume suplimentare, cu care alb-violetii ar putea ajunge la un acord in perioada…

- ASU Politehnica si-a rasplatit fanii care au indurat ploaia pentru a-i vedea in ultima runda. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a indulcit un sezon de anduranta prin victoria cu 2-0 in fata revelatiei Metaloglobus Bucuresti. In urma acestui rezultat „Baietii in ghete” au incheiat campionatul pe…

- ASU Politehnica e in proportie de 99% salvata, dar vrea sa obtina un rezultat pozitiv la Targu Jiu pentru a nu mai avea nicio emotie pe final de sezon. Astazi, cu „Baietii in ghete” s-a pregatit si boxerul profesionist Flavius Biea, pe care Cosmin Petruescu a spus in gluma ca l-ar fi folosit daca ar…

- Meci foarte important maine pe „Stiinta” pentru ASU Politehnica. „Baietii in ghete” nu-si permit un pas gresit cu modesta CS Balotesti dupa ce intermediara i-a adus mai aproape de zona rosie cu trei etape inainte de final. Vestea buna din tabara alb-violeta e ca, in premiera in aceasta primavara, Cosmin…