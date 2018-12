ASU Politehnica, doar un egal trist la ultimul meci din acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion pentru ASU Politehnica in deplasarea de pe terenul Chindiei. Alb-violetii au jucat de la egal la egal cu echipa de pe primul loc. Doar ghinionul si o decizie controversata a arbitrului Naidin din Pitesti, au facut ca punctele sa ramana in Dambovita. Prima repriza a fost echilibrata cu ocazii…

- Primaria va primi, in cateva zile, terenul de care are nevoie pentru a putea incepe șantierul in zona Solventul. Actele vor fi semnate inainte de finele lunii noiembrie, iar anul viitor ar porni lucrarile. Cat costa nu se știe, dar investiția va fi facuta exclusiv pe banii de la bugetul local. The post…

- Trei echipe, niciun punct in etapa a 16-a a ligii secunde. Fotbalul timisorean este departe de ce vor fanii, iar cele trei divizionare B din oras nu reusesc sa contrazica aceasta stare de fapt. ACS Poli este in pragul colapsului din toate punctele de vedere, Ripensia se afla pe pozitie retrogradabila,…

- Cateva zeci de oameni, inclusiv mulți copii, au traversat, cu lumanari aprinse in maini, pe zebra de pe Calea Lugojului, de la intersecția cu drumul spre Ghiroda. Aici s-au produs, de-a lungul timpului, mai multe accidente in care au murit pietoni. Ultimul, chiar acum cateva zile. The post Protest cu…

- Derby-ul de Vest s-a jucat intr-o atmosfera mai trista ca niciodata si asta din cauza tragicului eveniment rutier care a curmat vietile a doi ultrasi utisti. The post UTA castiga derby-ul indoliat cu ASU Politehnica appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Studenții UPT care vor sa invețe gratuit de la colaboratorii Google programare Java și Android se pot inscrie acum la Atelierul Digital Google. Acesta a fost inaugurat in primavara lui 2018 și a fost o premiera pentru Romania. The post Cursuri gratuite de programare in Hub-ul Google de la Politehnica…

- Doar ASU Politehnica va evolua acasa, in timp ce Ripensia si ACS Poli joaca afara. „Echipa suporterilor” evolueaza sambata, de la ora 15, cu Mioveniul, o echipa aflata pe val, cu 6 victorii din 8 posibile. The post Meciuri importante pentru divizionarele B din Banat, in etapa a 8-a appeared first on…

- Meci spectaculos, cu ratari, goluri, prelungiri si decizii controversate ale arbitrilor. Asa s-a vazut duelul din turul IV al Cupei Romaniei dintre Ripensia si Politehnica. Echipa ros-galbena a jucat rolul de gazda, dar in cele din urma a pierdut dupa un meci dramatic. The post Dubla lui Bozian a rezolvat…