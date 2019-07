Stiri pe aceeasi tema

- „Baietii in ghete” au incheiat azi stagiul centralizat din Tara Hategului. Inainte de plecarea spre casa ASU Politehnica s-a impus cu 2-1 (2-0) in cel de-al doilea test al verii, jucat impotriva gruparii CS Hunedoara din Liga a III-a. Sub comanda lui Cosmin Petruescu se afla in aceasta perioada si goalkeeperul…

- ASU Politehnica a confirmat azi sosirea lui Adrian Ungureanu de la Ripensia. Mijlocasul in varsta de 29 de ani a mai evoluat la gruparea suporterilor sub forma de imprumut de la ros-galbeni in returul editiei 2016-17. De aceasta data el a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane cu alb-violetii…

- ASU Politehnica si-a rasplatit fanii care au indurat ploaia pentru a-i vedea in ultima runda. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a indulcit un sezon de anduranta prin victoria cu 2-0 in fata revelatiei Metaloglobus Bucuresti. In urma acestui rezultat „Baietii in ghete” au incheiat campionatul pe…

- ASU Politehnica da piept sambata in ultima runda a Ligii a II-a cu Metaloglobus, chiar echipa care i-a facut linistit finalul de campionat prin victoria cu Energeticianul. Tehnicianul Cosmin Petruescu are astfel posibilitatea sa trimita in teren si jucatorii care nu au prins foarte multe minute in sezonul…

- Numarul de suporteri e departe de a mai fi impresionant in general la cluburile de fotbal din tara, daramite in Banat, unde inca se resimt efectele picajului „fostei” Poli. In mod inedit insa, desi intre formatiile vestice ale Ligii a II-a ASU Politehnica e momentan a treia la capitolul performanta…

- Toate cele trei timisorene din Liga a II-a au evoluat azi la aceeasi ora iar dupa pranz s-au lamurit o mare parte din necunoscutele din clasament. Sustinuta de un cotingent important de fani la Tg. Jiu, ASU Politehnica a cedat cu 0-1 in fata lui Pandurii, dar „Baietii in ghete” sunt salvati matematic…

- Meci foarte important maine pe „Stiinta” pentru ASU Politehnica. „Baietii in ghete” nu-si permit un pas gresit cu modesta CS Balotesti dupa ce intermediara i-a adus mai aproape de zona rosie cu trei etape inainte de final. Vestea buna din tabara alb-violeta e ca, in premiera in aceasta primavara, Cosmin…

- ASU Politehnica a fost invinsa, scor 0-2, pe terenul Sportului Snagov. Pana cu 20 de minute inainte de final jocul parea sa se indrepte spre o remiza alba. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu nu a scapat de emotii pe final se sezon si e obligata sa invinga in urmatorul joc. Prima repriza de la Ghermanesti…