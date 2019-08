Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a pus capat esecurilor acasa, dar nu a inceput seria victoriilor prin mutarea pe „Stiinta”. La ultimul meci cu Cosmin Petruescu pe banca tehnica, „Baietii in ghete” au remizat alb, scor 0-0, cu Concordia Chiajna. Conducerea alb-violetilor va anunta oficial maine numele noului tehnician.…

- ASU Politehnica are parte sambata de un nou meci dificil in Liga 2, intalneste fosta divizonara A Concordia Chiajna. Dupa esecurile suferite pe „Dan Paltinisanu” cu Daco-Getica si Mioveni, „Baietii in ghete” spera la primul succes stagional acasa pe arena „Stiinta”. In ciuda ultimelor rezultate tehnicianul…

- ASU Politehnica va reveni pe arena din centrul orasului cu ocazia meciului cu Concordia Chiajna din etapa a V-a a Ligii 2. „Baietii in ghete” au fost nevoiti sa apeleze din nou la „Stiinta” deoarece ilfovenii nu au fost de acord cu schimbarea orei partidei de sambata. Asta in conditiile in care pe stadionul…

- ASU Politehnica a incheiat oficial seria jocurilor de pregatire pentru noul sezon. Daca dimineata majoritatea titularilor au intalnit Ripensia, pe seara jucatorii tineri si utilizati mai putin, dar si doi trialisti, au dat piept cu o formatie a Lugojului, grupare retrogradata din C. S-a incheiat egal,…

- „Baietii in ghete” au inregistrat azi prima remiza din amicalele verii. ASU Politehnica a remizat acasa, scor 1-1, cu CSM Resita, nou promovata banateana in B. Ambele goluri au fost marcate in urma unor penalty-uri acordate usor. Alin Ignea, respectiv Gelu Velici au fost cei care au inscris. Mircea…

- „Baietii in ghete” au incheiat azi stagiul centralizat din Tara Hategului. Inainte de plecarea spre casa ASU Politehnica s-a impus cu 2-1 (2-0) in cel de-al doilea test al verii, jucat impotriva gruparii CS Hunedoara din Liga a III-a. Sub comanda lui Cosmin Petruescu se afla in aceasta perioada si goalkeeperul…

- „Baietii in ghete” au disputat azi dimineata primul joc amical al verii. Traditia s-a respectat pentru ASU Politehnica si intaiul partener de test a fost tot FC Bazos, grupare picata din D-ul timisrean. A fost 9-1 (4-1) pentru alb-violetii timisoreni, in randul carora au debutat achizitiile de pana…

- Cea mai bine clasata vestica in sezonul trecut va efectua din nou cantonamentul de vara in afara Timisoarei. ASU Politehnica va pregati si urmatoarea editie a Ligii a II-a la Santamaria-Orlea, la fel ca in urma cu un an. Stafful a creionat principalele date ale verii. Astfel, printre adversarele alb-violetilor…