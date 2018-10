ASU Politehnica a muncit din greu pentru cele trei puncte cu Farul. Multe evenimente și în afara gazonului FOTO ASU Politehnica a obținut trei puncte foarte importante in fața nou promovatei SSC Farul Constanța. Succesul s-a conturat greu deși amfitrionii au beneficiat din primul minut de superioritate numerica. Singurul gol al partidei a fost marcat de fundașul Ionuț Coada in minutul 9. Jocul dintre ASU Poli și SSC Farul a intarziat cu aproape zece minute […] Articolul ASU Politehnica a muncit din greu pentru cele trei puncte cu Farul. Multe evenimente și in afara gazonului FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

