- Sambata, 20 aprilie, de la ora 16.00, pe stadionul „Dan Paltinisanu”, in runda a 31-a a ligii secunde, Ripensia UVT va intalni ASU Politehnica. Intrunirea este mai mult decat un derby al Timisoarei, caci angreneaza, totodata, pe langa cele doua formatii indragite de timisoreni, si cele mai renumite…

- Ros-galbenii vor fi sambata gazde pe stadionul „Dan Paltinisanu”, in ceea ce a devenit un derby local destul de atractiv. In tur ASU Politehnica a pierdut la limita meciul considerat pe teren propriu iar Ripensia a castigat puncte importante pentru situatia delicata de atunci din clasament. Intre timp,…

- ACS Poli si-a intrerupt seria pozitiva din aceasta primavara la Targoviste. Gazda Chindia s-a impus scurt, scor 1-0, in urma unui penalty transformat de Cristian Cherchez. In urma acestui esec sansele elevilor lui Valeriu Rachita de a ramane in Liga a II-a au scazut considerabil. ACS Poli nu a inceput…

- SCM Politehnica a pierdut la cinci goluri diferenta primul joc din play-off-ul Ligii Zimbrilor. Gazda Dobrogea Sud Constanta s-a impus cu 28-23 dupa un joc pe care l-a dominat in mare parte. In prima parte timsorenii au condus cu 5-3 si 6-4, dar constantenii si-au adjudecat si prima jumatate a partidei,…

- ASU Politehnica are parte de un nou meci foarte important pe teren propriu. „Baietii in ghete” o asteapta pe gruparea aflata pe pozitia imediat inferioara, Daco-Getica Bucuresti, tot pe „Dan Paltinisanu”, locatia unde a fost rapusa Petrolul. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu are in continuare o…

- ASU Politehnica are parte duminica de un meci extrem de dificil pe „Marele oval”. „Baietii in ghete” sunt vizitati de Petrolul Ploiesti, una dintre candidatele la promovare si totodata una dintre putinele formatii ale B-ului cu galerie in deplasare. Timisorenii se asteapta la un meci care pe care, desi…

- SCM Poli Timisoara a incheiat cu succes poate cea mai aglomerata perioada a sezonului. Dupa triumful din Cupa, banatenii au legat victoriile in Liga Zimbrilor, acolo unde a venit randul Bacaului sa plece invinsa din Sala „Constantin Jude”. „Sprintul” alb-violetilor s-a incheiat cu scorul de 30-24 intr-un…

- Sambata, 2 martie, in runda a XXIII-a a Ligii a II-a, de la ora 14.00, pe arena „Dan Paltinisanu”, Ripensia UVT va intalni UTA, intr-un duel al formatiilor ce impreuna au adunat 10 titluri. „Batrana Doamna” a fost de sase ori campioana a Romaniei, in editiile 1946-1947, 1947-1948, 1950, 1954, 1968-1969…