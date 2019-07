Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica se va reuni joi pentru noul sezon, in care revine in cupele europene. Alb-violetii nu stiu insa deocamdata locatia primei sedinte de pregatire, deoarece suprafata salii „Constantin Jude” e din nou in lucrari. Timisorenii au anuntat cateva mutari la nivelul staffului tehnic si isi afla…

- ASU Politehnica s-a reunit astazi cu majoritatea componentilor din vechiul lot, precum si cu o serie de noutati. Pe langa jucatorii acontati si anuntati deja, tehnicianul Cosmin Petruescu a avut sub comanda si alte cinci nume suplimentare, cu care alb-violetii ar putea ajunge la un acord in perioada…

- ASU Politehnica a oficializat azi primul transfer pentru sezonul 2019-20. Mijlocasul Sabin Lupu a semnat in cele din urma cu formatia timisoreana, care l-a dorit si in urma cu trei ani. Ultima formatie la care a evoluat jucatorul in varsta de 26 de ani e CSO Filiasi, grupare la care era imprumutat de…

- Campionatul național de judo U 13, care a avut loc la Dumbravița, Județul Timiș, la sfarșitul saptamanii trecute, s-a incheiat cu un rezultat bun pentru sportivii focșaneni care nu s-au intors acasa cu trei medalii. Medalia de aur pentru titlul de campioana naționala la 57 kg. i-a revenit Gabrielei…

- Toate cele trei timisorene din Liga a II-a au evoluat azi la aceeasi ora iar dupa pranz s-au lamurit o mare parte din necunoscutele din clasament. Sustinuta de un cotingent important de fani la Tg. Jiu, ASU Politehnica a cedat cu 0-1 in fata lui Pandurii, dar „Baietii in ghete” sunt salvati matematic…

- Arena „Mircea Chivu” din Resita a fost luata ieri cu asalt de fanii rosso-neri. Dupa doua tentative esuate in sezoanele anterioare, CSM Scolar a castigat seria a IV-a a Ligii a III-a dupa ce a trecut ieri seara cu 2-0 de ACS Dumbravita, revelatia timiseana care ocupa locul 2 inaintea jocului direct.…

- „Baietii in ghete” si-au tinut suporterii cu sufletul la gura aproape 90 de minute. Duelul vazut de „1 solist” cu penultima clasata a fost aproape de a se transforma intr-un cosmar care ar fi putut apropia echipa alb-violeta de locurile retrogradabile. ASU Politehnica s-a impus in cele din urma cu emotii,…

- SCM Politehnica a castigat din nou in fata trupei din Capitala in acest sezon, in ciuda absentelor si a lipsei obiectivului in acest joc pentru banateni. A fost 33-30 cu CSM Bucuresti dupa un meci controlat in mare parte de alb-violeti. Timisorenii, fara Sadoveac, Dragas sau Sania, au avut si +7 in…