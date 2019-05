Stiri pe aceeasi tema

- Meci foarte important maine pe „Stiinta” pentru ASU Politehnica. „Baietii in ghete” nu-si permit un pas gresit cu modesta CS Balotesti dupa ce intermediara i-a adus mai aproape de zona rosie cu trei etape inainte de final. Vestea buna din tabara alb-violeta e ca, in premiera in aceasta primavara, Cosmin…

- ASU Politehnica s-a revansat in fata suporterilor viola dupa esecul cu ACS Poli. „Baietii in ghete” au evoluat cu atitudinea dorita de fani la Arad si s-a impus cu 2-0 in fata lui UTA prin golurile lui Ignea si Manea. In sfarsit cu doua galerii la Arad, noul Derby al Vestului a fost cu adevarat derby.…

- Derby-ul „Poli” era programat initial vineri, de la ora 11.00, pe arena Stiinta, deoarece in aceeasi zi pe „Dan Paltinisanu” e programat meciul echipei de rugby. Pana la urma jocul ASU Politehnica – ACS Poli, din runda a 32-a a Ligii a II-a, va ramane pe „Marele oval”, dar se va desfasura in nocturna.…

- La trei saptamani de la triumful din Cupa Romaniei, SCM Politehnica a revenit in sala de la Focsani. Victima in semifinale la turneul K.O., CSM-ul a opus o rezistenta mai puternica acum si a condus pe tabela pana spre final, unul cu scandal si multe intreruperi. Alb-violetii au obtinut egal, scor 28-28,…

- Echipa Agro NIV Panciu a caștigat Cupa Orașului Panciu la Minifotbal de Sala – Ediția a VIII-a. In finala disputata sambata, 9 martie 2019, Agro NIV s-a impus cu 5-2 in meciul cu Primaria Panciu, care a incheiat competiția pe locul II. Pe locul III s-a clasat echipa Pompierii Panciu, care a caștigat…

- „Baietii in ghete” reiau campionatul sambata pe terenul unei vecine de clasament cu un record bun pe teren propriu, Luceafarul Oradea. Astazi, ASU Politehnica si-a prezentat cinci dintre cele opt mutari anuntate pe parcursul iernii, paraguayanului Jorge Alvarenga si moldoveanului Radu Rogac nu le-au…