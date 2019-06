Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica si-a rasplatit fanii care au indurat ploaia pentru a-i vedea in ultima runda. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a indulcit un sezon de anduranta prin victoria cu 2-0 in fata revelatiei Metaloglobus Bucuresti. In urma acestui rezultat „Baietii in ghete” au incheiat campionatul pe…

- Toate cele trei timisorene din Liga a II-a au evoluat azi la aceeasi ora iar dupa pranz s-au lamurit o mare parte din necunoscutele din clasament. Sustinuta de un cotingent important de fani la Tg. Jiu, ASU Politehnica a cedat cu 0-1 in fata lui Pandurii, dar „Baietii in ghete” sunt salvati matematic…

- ASU Politehnica e in proportie de 99% salvata, dar vrea sa obtina un rezultat pozitiv la Targu Jiu pentru a nu mai avea nicio emotie pe final de sezon. Astazi, cu „Baietii in ghete” s-a pregatit si boxerul profesionist Flavius Biea, pe care Cosmin Petruescu a spus in gluma ca l-ar fi folosit daca ar…

- Meci foarte important maine pe „Stiinta” pentru ASU Politehnica. „Baietii in ghete” nu-si permit un pas gresit cu modesta CS Balotesti dupa ce intermediara i-a adus mai aproape de zona rosie cu trei etape inainte de final. Vestea buna din tabara alb-violeta e ca, in premiera in aceasta primavara, Cosmin…

- ASU Politehnica a fost invinsa, scor 0-2, pe terenul Sportului Snagov. Pana cu 20 de minute inainte de final jocul parea sa se indrepte spre o remiza alba. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu nu a scapat de emotii pe final se sezon si e obligata sa invinga in urmatorul joc. Prima repriza de la Ghermanesti…

- SCM Politehnica a pierdut orice sansa de a prinde finala mica a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au cedat, scor 30-33, pe terenul Dunarii Calarasi si vor mai lupta in acest sezon doar pentru a prinde locul 7. Poli ramane cu bucuria castigarii Cupei in acest sezon, nu si cu o performanta deosebita…

- „Baietii in ghete” au avut un meci foarte dificil la Constanta cu Farul. Gazdele au deschis scorul devreme, dar ASU Politehnica a reusit sa obtina o remiza, scor 1-1, dupa un gol marcat in ultimul sfert de ora al intalnirii prin Adrian Bedea. Elevii lui Cosmin Petruescu nu au fost incurajati decat dupa…

- ASU Politehnica are parte de un nou meci foarte important pe teren propriu. „Baietii in ghete” o asteapta pe gruparea aflata pe pozitia imediat inferioara, Daco-Getica Bucuresti, tot pe „Dan Paltinisanu”, locatia unde a fost rapusa Petrolul. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu are in continuare o…