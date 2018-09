Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca fostul judecator CCR Toni Grebla va fi numit luni in functia de secretar general al Guvernului.”Postul de secretar general al Guvernului e in responsabilitatea PSD si, dupa ce a plecat domnul Busuioc, postul a fost girat de un adjunct. Premierul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anunțat, vineri, ca fostul senator de Gorj și fostul judecator al Curtii Constitutionale, Toni Grebla, va fi numit in functia de secretar general al Guvernului. Anunțul ar fi fost facut in sedinta Comitetului Executiv Național al PSD.…

- Ședința CExN care promitea sa rezolve conflictul intrapesedist a durat cat o zi de munca de lefegiu. Opt ore. Opt ore in care fiecare parte a negat susținerile celeilalte și le-a susținut pe cele proprii. Puciștii de catifea s-au inarmat cu duhul blandeții și cu dorința constructiva de a nu rupe partidul,…

- Potrivit acestuia, nominalizarea lui Toni Grebla reprezinta o recunoastere pentru cariera lui si totodata o reparatie pentru 'mizeriile suferite' de acesta 'din partea unui sistem odios'. 'Toni Grebla este o nominalizare exceptionala pentru functia de secretar general al Guvenului. Este o…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a facut un anunt-surpriza in sedinta Comitetului Executiv National al partidului de vineri, potrivit unor surse din partid.Astfel, Dragnea a anuntat ca Toni Grebla, fost judecator la Curtea Constitutionala, va prelua functia de secretar general al Guvernului.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la Antena 3, referindu-se la situatia tensionata in partid reclamata de Gabriela Firea, ca a aflat despre acest lucru in cursul acestei saptamani si a calificat drept “prostii” acuzatiile acesteia conform carora o spioneaza. El a mai spus ca urmeaza…

- Saptamana trecuta varfurile de atac, redutele pe care au vrut sa le cucereasca principalele forte politice, si dupa ele intreaga natie comentatoare, au fost diametral opuse. Una, si cea mai vizibila, a fost in spatele unei masini, mai precis pe suprafata nichelata a unei placute de inmatriculare, supranumita…

- "Este o discutie pe care cu siguranta o sa o purtam in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE si este o discutie care cu siguranta se va purta in continuare si in structurile de conducere ale PSD, in Biroul permanent si in Comitetul Executiv National", a spus Mihai Fifor, intrebat daca se va mai…