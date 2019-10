Astronomii au observat primele etape de formare a unei galaxii cu ajutorul unei ''lupe cosmice'' cu raze X

Stiri pe aceeasi tema

- Universul este plin de obiecte deosebit de mari, de la planete si stele pana la gauri negre, galaxii si roiuri de galaxii. In acest material Live Science trece in revista recordurile de marime ale obiectelor din Univers. Cea mai mare exoplaneta: GQ Lupi b Astronomii nu au fost…

- Galaxia vecina este extrem de violenta și va distruge Calea Lactee, spun mari astronomi ai lumii. Astronomii prezic ca galaxia nostra va fi distrusa de galaxia vecina Andromeda, in aproximativ patru miliarde de ani, informeaza CNN. Andromeda este cea mai mare și cea mai apropiata galaxie de Calea Lactee,…

- DIICOT a solicitat ajutorul Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru efectuarea unei expertize genetice prin care sa se stabileasca profilul genetic (ADN) in cazul Luizei Melencu, dar si pentru a stabili profilul psihologic/comportamental al lui Gheorghe Dinca, suspectul crimelor de la Caracal.…

- oamenii de stiinta americani care participa la proiectul Science and Global Security al Universitatii Princeton au simulat un conflict armat intre Statele Unite si Rusia, cu utilizarea armelor nucleare. In urma acestei simulari au constatat ca un astfel de conflict s-ar solda cu peste 90 milioane de…

- O turista de 52 de ani, din Statele Unite ale Americii, s-a accident vineri dupa-amiaza, in Muntii Tampa, si a fost recuperata cu greu de autoritati. Primele informatii arata ca femeia s-a dezechilibrat,...

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat, duminica, ca tara sa nu are nevoie de ajutorul german, dupa ce Berlinul a anuntat cu o zi inainte ca taie fondurile pentru proiectele de sustenabilitate vizand protejarea padurii amazoniene, informeaza luni agentia Xinhua. "Brazilia nu are nevoie de…

- Primele pedepse capitale din acest an din Japonia au fost puse in aplicare vineri, in cazul a doi barbați condamnați la moarte pentru mai multe crime, potrivit CNN.D Koichi Shoji, 64 de ani si Yasunori Suzuki, 50 de ani, au fost condamnati la moarte prin spanzurare pentru mai multe crime comise in 2001…

- Antrenorul secund al echipei de fotbal Dinamo, Sebastian Moga, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca jocul formatiei sale va fi unul imbunatatit in partida cu CFR Cluj, fata de primele doua etape de campionat, cand a fost invinsa de Viitorul Constanta si Universitatea Craiova. "Ne asteapta…