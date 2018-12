Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile de dioxid de carbon ale statelor dezvoltate industrial au crescut usor in 2018, conform unor date preliminare, intrerupand un declin de cinci ani, in principal din cauza intensificarii folosirii de combustibili fosili in industrie, a anuntat marti Agentia Internationala pentru Energie (AIE),…

- Suntem pe primul loc in UE la porumb si floarea soarelui Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, ieri, pentru AGERPRES, ministrul…

- Roverul Curiosity a gasit pe suprafața planetei Marte un obiect auriu extrem de stralucitor, imaginile acestuia fiind difuzate de NASA. Agenția spațiala americana a comunicat ca va trimite din nou utilitarul spațial pentru o analiza amanunțita a acestui obiect, intenționand sa faca și teste chimice.…

- Un asteroid misterior, care a fost denumit “Oumuamua”, ar putea fi o nava spațiala trimisa pentru a cauta semne de viața, arata un studiu efectuat de astronomii din cadrul Centrului de Astrofizica de la Universitatea Harvard.

- ”Arhiva siriana” – o organizație pentru drepturile omului cu sediul la Berlin, a documentat peste 1.400 de incidente in care forțele armate rusești au atacat ținte civile și infrastructura civila din Siria, scrie AP. Datele pornesc din septembrie 2015, cand aviația rusa a inceput sa lanseze atacuri…

- Cele mai noi imagini cu planeta Marte dezvaluie un fenomen ciudat in atmosfera acesteia: un nor de fum care pare sa fie produs chiar de catre vulcanul Arsia Mons, unul dintre cei mai inalti din Sistemul Solar. Multi s-au grabit sa vorbeasca despre o posibila activitate vulcanica pe suprafata planetei,…

- Peste doua treimi din cele mai bogate 100 de entitati de pe planeta sunt corporatii, nu guverne, releva un nou studiu, potrivit Independent. Companiile reprezinta 175 din cele mai mari 200 de entitati de pe planeta, potrivit clasamentului realizat de Global Justice Now.

- Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor, prin organizatia de tineret, TLDE, participa activ si in acest an la schimbarea mentalitatilor si a comportamentelor care ne distrug Planeta. World Cleanup Day este o zi dedicata combaterii problemei poluarii Planetei cu deseuri solide. Astfel, 30 de membri…