- Folosind telescopul spatial al NASA si ESA si date mai vechi ale telescopului spatial Kepler, doi astronomi au gasit primele dovezi clare ale existentei unei luni in afara Sistemului Solar. Datele indica o exoluna de dimensiunea lui Neptun care...

- Dupa ce un telescop din Hawaii a observat un obiect straniu numit „Oumuamua” in spatiu, in octombrie 2017, cercetatorii au incercat sa afle de unde provine. Obiectul are forma unui trabuc si se misca inexplicabil de rapid.

- Inginerii au inventat un nanomaterial ce ar putea ajuta sondele sa atinga o viteza apropiata de cea a luminii. Noul material a fost inventat de catre cercetatorii Insitutului de Tehnologie din California si este realizat din silicon si oxid de...

- Astronomii au descoperit petice de gheața razlețe in zona polilor Lunii care ar putea, in viitor, sa fie o sursa de apa pentru oamenii care ajung acolo, scrie Guardian. Dovada ca exista apa inghețata a fost furnizata de masuratorile unui instrument mineralogic al NASA montat pe sonda indiana Chandrayaan-1…

- Au fost descoperiți 12 noi sateliti naturali ai planetei Jupiter, numarul total al lunilor care orbiteaza in jurul gigantului Sistemului solar ajungand la 79. Printre sateliți se afla si un obiect care se deplaseaza „pe contrasens” si urmeaza sa se ciocneasca cu alte luni cu care imparte aceeasi autostrada…

- „Surpriza, sunt gemeni!” - aceasta a fost reactia astronomilor de la NASA in iunie dupa ce au studiat un corp numit 2017 YE5, care de fapt reprezinta doi asteroizi care orbiteaza unul in jurul celuilalt.

- Toamna trecuta, savantii au descoperit o exoplaneta numita Ross 128 b, care este la doar 11 ani lumina de Terra. O noua lucrare a determinat pentru prima data compozitia chimica detaliata a stelei sistemului, Ross 128.