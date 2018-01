Astronautul John Young a murit. Era cel mai experimentat astronaut NASA Omul de stiinta a murit vineri noaptea din cauza unor complicatii ale pneumoniei de care suferea. Locuia la marginea orasului Houston (Texas), langa Centrul Spatial NASA. "NASA si lumea au pierdut un pionier", a declarat agentia spatiala a SUA intr-un comunicat. John Young a fost singurul astronaut care a participat la proiectele Gemeni, Apollo si la proiectele cu navete spatiale. De asemenea, el a fost primul care a efectuat sase iesiri in spatiu si, la momentul pensionarii sale, detinea recordul de timp petrecut in spatiu, potrivit NASA. Pilot de incercare al Marinei,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

