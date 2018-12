Astronaut: Misiunile de trimitere a oamenilor pe Marte sunt stupide

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce poliția i-a spus ca nu poate investiga furturile de colete trimise prin poșta la ușa sa, un fost inginer al NASA a hotarat sa se ocupe singur de aceasta problema. Mark Rober, acum speacker pe youtuber a petrecut șase luni construind o bomba stralucitoare pentru a se "razbuna" pentru hoții care…

- NASA planuiește sa duca iar oameni pe Luna, dar, de data asta, vor fi misiuni mult mai complexe. NASA estimeaza ca omul se va întoarce pe Luna peste zece ani așa ca se vor investi miliarde de dolari în proiect. Pâna acum, cei de la NASA au tot spus…

- In ciuda faptului ca pentru o perioada smartphone-urile Nokia au disparut de pe piata, telefoanele de tip feature phone au ramas tot timpul disponibile in ofertele magazinelor de specialitate. Seria Nokia 100 este o adevarata constanta, aceasta inspirand si relansarea modelelor „aniversare” 3310 si…

- Sediul postului de radio WMAL-FM (105.9) din Washington a fost evacuat joi dupa-amiaza, dupa primirea unui colet suspect, a anuntat politia, care a precizat ca nu au fost descoperite materiale periculoase, informeaza site-ul cotidianului The Washington Post.

- Urmare a parteneriatului perfectat recent, stația locala PRO FM Alba Iulia, care poate fi ascultata pe frecvența de 88.1 FM, va prelua zilnic cele mai importante știri și informații din județ publicate de Alba24.ro. Parteneriatul cu cel mai cunoscut post de radio din Romania valideaza eforturile noastre…

- Militarii români din Forțele Navale executa în aceste zile o misiune de supraveghere a traficului naval în Mediterana, alaturi de NATO. Ei au trimis imagini de la bordul fregatei Regele Ferdinand, din timpul unor antrenamente pentru controlul unei nave suspecte. Fregata „Regele…

- NASA a prezentat un nou plan prin care doreste ajungerea pe Luna, in urmatorii 10 ani, si pe Marte, in urmatorii 20 de ani. Agentia spatiala incearca astfel sa atinga scopurile impuse de Donald Trump in decembrie 2017.

- Apollo 8 a fost a doua misiune umana din programul Apollo si prima misiune care sa aduca oameni la Luna. Misiunea de sase zile a inceput pe 21 decembrie 1968, cu echipajul format din Frank Borman, Jim Lovell si Bill Anders. Zborul a inclus orbitarea...