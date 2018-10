Stiri pe aceeasi tema

- Acum, Venus este retrograd in Scorpion pana la finele lunii octombrie, iar Mercur este tot in Scorpion, tot pana pe 31 octombrie. Mai mult, cele doua planete sunt in conjunctie. Aceasta energie benefica ne ajuta si la negocieri de orice fel din pricina usurintei in comunicare a tranzitului. Poti…

- Profesoara de canto Renate Grad a facut spectacol la Vocea Romaniei, dupa ce i-a cucerit pe toți cei patru jurați. Tanara de 30 de ani a cantat interpretat „I will always love you”, hit-ul regretatei Whitney Houston. Renate Grad este din Vișeul de Sus și a venit in București sa studieze canto clasic…

- Prognoza meteo 21-23 septembrie 2018 anunța vreme destul de frumoasa in aproape toata țara, dar la sfarșitul intervalului incep ploile. La inceputul intervalului, vremea va fi deosebit de calda. Vantul va sufla slab pana la moderat in sud-vest, nord-est si sud-est si slab in restul regiunilor. Temperaturile…

- Horoscop de weekend OANA HANGANU: In acest weekend, Luna este in armonie cu Pluton și Marte, dar nu și cu Jupiter și Mercur. Venus se afla in zodia Mariajului, iar Soarele, in semnul Fecioarei.

- Luni- Ziua norocoasa a celor nascuti in zodia Rac Ziua de luni este prima zi din saptamana, prima zi de lucru si poate fi interpretata drept un nou inceput. Ziua de luni este guvernata de luna si simbolizeaza timpul, umbrele si secretele. Este de asemenea si ziua racilor. Acestora li…

- Weekendul trecut, familia actorului a fost cantonata la Tulcea, unde acesta a dat lectii de calarie juniorilor, printre care s-a aflat si fiica sa, Delia. E stiuta pasiunea sa pentru echitatie, iar acum vrea sa contribuie la cresterea unei noi generatii de iubitori de cai. Astfel, timp de trei zile,…

- Ti se da acum timpul si spatiul necesar pentru a-ti pune problemele pe masa, sa discuti despre orice preocupare materiala si sa vii cu o solutie practica. Este Duminica pana la urma si cu putin noroc, nu ai unde sa fii in mod deosebit ca sa ai scuza sa nu iti rezolvi problemele prin comunicare.…

- August ne asteapta si ne promite lectii, provocari, dar si vindecari. Ne cere prudenta dar ne ofera speranta si armonie. August este o luna buna, dar prima sa parte poate fi istovitoare din cauza aparitiei multor schimbari bruste care ne pot indruma spre directii pentru care nu suntem inca pregatiti.…