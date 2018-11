Stiri pe aceeasi tema

- "Cel mai bine ar fi ca cat mai multi dintre colegi, in special membrii Comisiei juridice, sa isi faca timp sa citeasca - ceea ce fac si eu - tocmai pentru a-si putea forma o opinie cat mai completa si dupa aceea sigur ca fiecare nu stiu ce va face", a afirmat, joi, Calin Popescu Tariceanu.El…

- Tehnicianul Jurgen Klopp a declarat, marti seara, ca jucatorii echipei Liverpool nu au controlat jocul cu Steaua Rosie si au facilitat lucrurile pentru formatia sarba in partida din Liga Campionilor."Nu am controlat jocul, ei au fost agresivi ca si in meciul tur, dar de aceasta data le-am…

- "Constat ca vina eșecului referendumului de ieri este aruncata de unii asupra bisericii, cu precadere -chiar aproape exclusiv am putea spune!- asupra bisericii ortodoxe romane. Haideți sa lamurim lucrurile: 1. Da, bisericile creștine din Romania au cerut referendum și au indemnat cetațenii…

- Un bucureștean stabilit la Cluj-Napoca a facut o lista cu plusuri și minusuri. ”Ce aș spune cuiva care se gândește daca sa se mute în acest oraș: 0. Ce avem aici? Normalitatea despre care scriu românii plecați în…

- Elevii din judet sunt invitati sa participe la o noua editie a concursului ‘Ana are mere’, organizat de Parcul Natural Vanatori-Neamt si dedicat copiilor care vor sa se implice pentru a aduce hrana zimbrilor din rezervatie. Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Parcului Natural Vanatori-Neamt,…