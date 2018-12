Astrologii anunţă. Care este cea mai norocoasă perioadă din această iarnă, pentru fiecare zodie în parte Berbec 31 decembrie – 17 ianuarie: Este o perioada in care te vei ocupa mai mult de tine, vei avea parte de dragoste, de mici petreceri și de relaxare. Nu trebuie sa iți planifici nimic important și dificil de realizat. Lasa timpul sa treaca și așteapta momentul potrivit pentru celelalte planuri! Taur 7 ianuarie – 3 februarie este perioada in care Venus se va afla in Sagetator și iți ofera multe avantaje, ocazii bune in cariera și recompense. Este și perioada in care te vei simți cu adevarat apreciata și iubita de persoanele din jurul tau. Gemeni 6 – 26… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP. Berbec - Se gandesc la bani. Luna sta in zona caștigurilor și pot obține bani sau macar nu mai pierd. HOROSCOP. Taur - Vor sa fie eficienți, fac schimbari in viața lor, poate legat de afaceri sau de atitudinea lor. Știu sa obțina ce iși doresc de la cineva cu autoritate. Citeste…

- Horoscop sambata 17 noiembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop sambata 17 noiembrie 2018 – Berbec: Incepand de astazi va trebui sa fii mai atent la ce spui, cum te adresezi și cat de clare sunt mesajele tale, ca sa fii ințeles cum trebuie de ceilalți. Horoscop…

- CANCAN.RO iți prezinta horoscopul saptamanal pentru perioada 19 – 25 noiembrie 2018, pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul saptamanal pentru perioada 19 – 25 noiembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile.…

- Iata descoperiri de ultima ora facute de catre astrologi: urmeaza un val de energii pozitive pentru 6 zodii! Vor scapa de ghinion in aceasta iarna. Citeste si Zodiac chinezesc noiembrie 2018: o mostenire neasteptata sau un premiu consistent Fecioara Nativii acestei zodii nu s-au…

- Energiile iti permit sa vezi partea plina a paharului in relatii. Venus in opozitie cu Uranus de miercuri, inainte de a intra in retrograde in Balanta, aduce o schimbare in viata ta. Radacini infipte in trecut incep sa inmugureasca in prezent si sa-ti tulbure dinamica vietii de cuplu. Venus retrograd…

- Horoscop saptamanal 29 octombrie-4 noiembrie 2018 – Cancan iți prezinta horoscopul saptamanal pentru perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2018, pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul saptamanal pentru perioada…

- Horoscop 8 septembrie 2018. Fecioarele au probleme de sanatate Horoscop 8 septembrie 2018 – Berbec Ai în fața o zi cu adevarat dificila, în care vei avea nevoie de toate rezervele de calm și bunavoința pe care le ai. Cele mai multe provocari pot veni de la…