Stiri pe aceeasi tema

- În Piața Romana din Turda, o cladire veche, ce pare abandonata, înconjurata de o curte plina de verdeața, pare sa fi ramas blocata în timp. Pare uitata și a nimanui. Cei care tranziteaza Turda ar putea-o vedea ca o pata pe fața orașului și au dreptate. Însa este o pata de…

- Astrologia mayașa este un sistem de calcule sacru ce vorbește despre lume și, implicit, despre tine ca persoana. Cunoscand semnificația fiecarei zile, vei putea sa-ți imbunatațești viața in toate aspectele ei, inclusiv cat privește sanatatea, banii sau viața sentimentala.

- O tanara de 19 ani si-a pierdut viata intr-un parc de distractii din orasul Jizzakh (Uzbekistan), dupa ce un leagan urias in care erau mai multe persoane s-a desprins de suport si s-a prabusit.

- Gabriela Cristea a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa in cadrul unui interviu acordat pentru susținerea unei campanii de infertilitate. Gabriela Cristea și-a deschis sufletul și a scos la iveala amanunte delicate și dureroase despre momentul in care a fost nevoita sa faca…

- Cantareata de muzica populara Nicoleta Voicu a fost invitata la „Stapanii vedetelor" de la Antena Stars, unde a facut declarații emoționante despre fiinca care i-a adus alinare atunci cand a suferit cel mai mult. Artista isi aminteste cum l-a adoptat pe Max, catelul ei. „A aparut in viata mea intr-un…

- Helmuth Duckadam, 60 de ani, supranumit „Eroul de la Sevilla", a rememorat azi problemele de sanatate pe care le-a avut chiar in 1986, anul in care a aparat 4 penalty-uri in finala Cupei Campionilor Europeni cu Barcelona, caștigata de Steaua la penalty-uri. „In 1986, Duckadam se afla la Arad, cand…

- Horoscop vechi românesc. Din batrâni se cunoaște acest zodiac al românilor, zis și Gromovnic, care dupa cum se va vedea nu se ține prea deoparte de Horoscopul zis European, dar nici întru totul cu acela nu este, dupa nume, caracter

- Atunci cand ne gandim la momentele din viața care cer sa fie sarbatorite așa cum se cuvinte ne vin in minte logodne, nunți ori botezuri. Exista insa multe alte reușite care ar trebui celebrate cu la fel de multa bucurie și entuziasm. Daca muncim zilnic pentru a ne atinge obiectivele și știm cat efort…