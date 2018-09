Astrocafe.ro: Timpul fericirii Nu este suficient sa traiesti. Trebuie sa traiesti si fericit. Existenta nu are sens si culoare decat daca devine locul si timpul fericirii. Atat de mult asteptam ca viata sa ne dea fericirea, incat uneori ne trece viata asteptand o. Existenta noastra pare a fi spatiu gol, o pagina alba, pe care ar trebui sa o umplem cu fericire. Suntem condamnati sa incercam a obtine acest Graal, de la care asteptam o bucurie durabila.Dar despre ce este vorba Care este sursa fericirii Un obiect banii , un loc p ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viața trebuie traita cu placere, trebuie sa aiba un scop, care sa imbine aspectele materiale cu cele spirituale. Fiecare om atunci cand iși face o placere trebuie sa aiba o motivație și un scop care inseamna sa adune franturi de fericire. Unii oameni spun ca au gasit rețeta fericirii, ei spun ca viața…

- Horoscop saptamanal. Iata horoscopul saptamanal 10-16 septembrie 2018, ne continuam periplul de inceput de toamna in cea de-a doua saptamana a lunii septembrie, impreuna cu noile conjuncturi astrale dar si cu cele proaspat instalate in viata noastra saptamana trecuta! O data cu reinceperea scolilor,…

- Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza, la Palatul Culturii, in perioada 2 august – 2 septembrie 2018, expoziția „ALB (alba lume, albe clipe, alb timp)”, semnata de artista Doina Mihailescu din Timișoara. Vernisajul va avea loc joi, 2 august 2018, ora 18.00,…

- Valentin Guțan, edilul care de trei decenii iși dedica viața cetațenilor / Invitat în studioul Radio Sputnik Moldova, primarul orașului Cricova, Valentin Guțan, a povestit cum a reușit sa reziste 31 de ani la cârma primariei și ce calitați pe care le poseda l-au ajutat sa câștige…

- Sunt momente in viata cand te poti simti blocat. Cand nu stii ce drum sa alegi. Cand pare ca te-ai indepartat de ceea ce esti tu cu adevarat. Iata 10 semne subtile pe care Universul ti le trimite atunci cand pasii tai se indreapta catre o alta directie decat cea care iti este menita. …

- Jean Todt, fostul sef de la Ferrari si prieten apropiat al lui Michael Schumacher, a vorbit despre omul care a scris istorie in Formula 1 si care e imobilizat la pat dupa ce in decembrie 2013 a suferit un grav accident de schi."Michael este inconjurat de familia lui, de rudele lui. Ma simt…

- Un motociclist in varsta de 64 de ani și-a pierdut viața duminica, pe DN 67 C, in apropiere de barajului Oașa, dupa ce a pierdut controlul direcției de deplasare. Potrivit IPJ Alba, accidentul a avut loc pe DN 67 C (Transaplina), in apropiere de barajul Oașa. Un motociclist in varsta de 64 de ani a…