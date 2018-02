Astrocafe.ro: Fa-ti treaba bine acolo unde esti Exista fantezii, exista vise. Si exista un soi de nefericire intretinuta prin gandul ca nu esti acolo unde ar trebui sa fii.N ar fi o problema ca gandesti asa, daca asta nu ti ar atinge toate actiunile si alegerile zilnice, deci si rezultatele si, in definitiv, chiar sansa ca intr o buna zi sa ajungi la una din destinatiile plasmuite de mintea ta, oricat de ciudata sau absurda si nemeritata ar parea. Exista multi oameni care merg la locul de munca ales, suparati, frustrati, cu gandul ca nu sunt ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

- Au tinerii britanici puterea de a culege varza de pe un camp din Cornwall in acelasi ritm cu est-europenii care fac de obicei aceasta munca? O echipa a BBC, televiziunea nationala din Marea Britanie, le-a lansat acestora provocarea. Rezultatul este ca est-europenii sunt de 10 ori mai rapizi decat acesti…

- HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Gandul care se naste acum in mintea ta va genera o constructie intreaga, de perspectiva, ca atare nu te multumi cu ceea ce stii acum. Mai aduna date, informatii, resurse, mijloace, instrumente, pentru ca toate acestea vor conlucra…

- Asociatia Pro Consumatori (fosta Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania - APC Romania) a analizat 116 tipuri de carnati comercializati in marile structuri comerciale si in magazinele unor producatori de produse din carne.

- Rezistenta la antibiotice este o problema tot mai mare la nivel global. Aceasta apare, dupa cum stim, din cauza faptului ca oamenii au ajuns sa ia antibiotice chiar si in cazurile in care acestea nu au cum sa rezolve problema, scrie Gandul....

- Mihaiela Iorga Moraru, procurorul care a instrumentat dosarului Microsoft, sustine ca nu are ce sa isi reproseze privind activitatea in aceasta cauza, mentionand ca si-a facut treaba. Precizarea, dupa clasarea acuzatiilor in privinta mai multor fosti ministri, ca urmare a prescriptiei.ULTIMA…

- Prioritatile Ministerului Energiei in perioada urmatoare vor fi legate in special de investitii in rezolvarea problemelor de mediu la termocentralele pe carbune, extrem de importante pentru sectorul energetic romanesc, dar si pe rezolvarea procedurilor de infringement cu Comisia Europeana, a declarat,…

- Horoscop saptamanal, AstroCafe.ro, ZIUA de ConstantaBerbecSe intrezaresc modificari in relatiile familiale. Sunt posibile discutii aprinse pe teme patrimoniale. Insa, cu putin efort si bunavointa vei reusi sa lamuresti orice disputa, ba chiar sa multumesti pe toata lumea. Orienteaza ti eforturile spre…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca este optiunea premierului si a ministrilor varianta prin care isi asigura protectia si a amintit ca atunci cand beneficia de SPP a renuntat uneori la aceste servicii, conform Agerpres.Declaratiile lui Kelemen Hunor au fost facute in contextul…

- Vicepresedintele Parlamentului European Ioan Mircea Pascu a declarat, vineri, dupa Comitetul Executiv National al PSD, ca procedura de alegere a noilor ministri a fost una foarte democratica, el exprimandu-si speranta ca noul guvern va face treaba buna. "O sa fie un guvern bun, in primul…

- Nu stiu cum se face dar ma denigreaza mereu numai ”jurnalisti” cu patroni penali, cum e Clarice Dinu, sefa la Gandul lui Adrian Sarbu, un penal judecat pentru Mineriada si acuzat de fraude fiscale. VIDEO: Clarice Dinu, șefa la Gandul multiplului inculpat Adrian Sarbu, a produs o denigrare preluata copios…

- Falemi rade de Dica: ”Asta e o situație reala de antrenorat. Pentru treaba asta, trebuie sa-l intrebam pe Gigi Becali”. Postul de antrenor la Steaua/FCSB a ajuns o gluma, toata lumea știe ca Gigi Becali este „A1”. Nicolae Dica a fost ironizat de un fost fotbalist al Stelei, Nana Falemi, alta voce care…

- HOROSCOP- 22 - 28 IANUARIE 2018. Berbec – au tendința de a reacționa violent. Cei care au intalniri cu berbecii ar trebui sa le amane pentru a doua parte a saptamanii. Taur – sentimental nu iși pot face dreptate singuri și nu pot sa explice sentimentele lor celor din jur. Gemerni…

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, anunta pe pagina sa de Facebook ca organizeaza o deplasare cu autocarul la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti. Fostul senator a declarat pentru Gandul ca actiunea ii apartine in totalitate si ca nu s-a consultat cu nimeni din UDMR pe marginea acestui demers.

- Paula Chirila a divortat! Acestea au fost cele mai titrate cuvinte de presa mondena, de la sfarsitul anului 2017. Ei bine, acum pare sa fi revenit soarele pe strada prezentatoarei TV! Aceasta este cu gandul la un nou iubit! La o luna de cand si-a anuntat divortul, viata Paulei Chirila a intrat pe un…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan afirma ca Romania are nevoie de un prim-ministru care sa guverneze "cu gandul la cetateni, si nu la interese de partid" si adauga ca tara noastra "se adanceste si mai mult in criza politica si economica declansate de PSD - ALDE" cu Viorica Dancila premier.…

- „Ce cred eu este ca nu este pozitiva treaba de astazi. Sa speram ca se duce foarte repede. Uitati-va la ce s-a intamplat cu leul astazi si va dati raspunsurile singuri. Ar fi timpul, deocamdata, sa avem ceva stabil, in special ca partidul la guvernamant are Parlamentul, are Senatul si are si Guvernul.…

- Deși Gigi Becali anunța ca se gandește sa achite clauza de 3 milioane de euro a lui Alexandru Baluța, atacantul de 24 de ani, este decis sa continue la CSU Craiova. "Nu vreau sa mai vorbesc despre telenovela transferului la FCSB. Nu ma privește. Gandul meu este la Craiova. Domnul Becali iși dorește…

- Graba in PSD, provocata de conflictul dintre seful partidului si premier. Desi social-democratii au programat un Comitet Executiv la finalul lunii, mai multi lideri locali cer ca sedinta sa aiba loc cat mai curand, chiar saptamana viitoare, pentru gasirea unei solutii. Unul dintre sefii de filiale care…

- La Spitalul Judetean din Craiova este floare la ureche sa fumezi pe holurile unitatii spitalicesti. Fumatorii lasa urme peste tot, iar conducerea unitatii spitalicesti ridica din umeri: nu reusesc sa ii opreasca.

- Statul lovește in privați. Transferoviar iși reduce activitatea dupa rectificarea bugetara Operatorul privat de transport pe calea ferata Transferoviar Cluj renunța la trei curse de tren in urma reducerii subvențiilor de la stat. Alte doua trenuri, cele dintre Cluj-Napoca și Oradea, vor fi suspendate…

- Dupa o binemeritata vacanta, SC Otelul Galati va reveni la treaba. Primul antrenament este programat miercuri, de la ora 17.00 pe stadionul Otelul, sub comanda antrenorilor Alexandru Ciobanu si Eugen Bastina fiind asteptati si cei trei jucatori transferati pe finalul anului: Matei, David si Necsulescu,…

- Trupa britanica Radiohead o da in judecata pe artista americana Lana Del Rey, pe care o acuza de plagiat. Del Rey a confirmat pe contul ei de Twitter ca va exista un proces. Pe scurt, tipii de la Radiohead o dau in judecata pe Lana, pe motivul ca piesa acesteia, „Get Free“, lansata in 2017, seamana…

- De cate ori intr-un an te bate gandul sa calatoresti mai mult si de cate ori esti tinut locului de gandurile "nu am..." "nu pot..." "nu acum..."? Nu te teme, nu esti singura persoana. De cele mai multe ori e mai usor sa ocolim gandul conform caruia niciun moment nu-i mai potrivit…

- BERBEC Trebuie sa te opresti din a face atat de multe lucruri deodata daca vrei sa ai succes in 2018. Citeste si Horoscop ianuarie Astrocafe.ro. Schimbari in plan sentimental, etape noi in plan financiar Ca Berbec, ai tendinta de a musca mai mult decat poti mesteca, iar asta…

- Fostul premier Dacian Ciolos le doreste romanilor un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, in care sa incepem sa actionam noi insine, fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie onesta, cu fruntea sus si in care sa nu ne fie rusine sa traim, spunand ca el este gata…

- ”Eu nu am treaba cu ambasadele. Eu am transmis Ministerului Afacerilor Externe ceea ce este public - legile in romana si in engleza. Mai departe, corespondenta cu ambasadele, cu Bruxellesul si asa mai departe este treaba Ministerului de Externe. (...) Inteleg ca ei inca nu au primit. De ce sa persifleze…

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul Florin Iordache, a declarat vineri ca nu a tradus legile Justitiei pentru ambasade, ci pentru tot spatiul public, precizand ca el a transmis documentele MAE, ministerul condus de Teodor Melescanu urmand sa decida cui trimite aceste documente.

- Anda si Bogdan se pregateau de Craciun. Ca o traditie in familia lor, s-au apucat sa impodobeasca bradul chiar in Ajun. Imbracati lejer, in haine de casa, au scos globurile si au ascultat colinde. Apoi au desfacut o sticla cu vin. Ar fi trebuit sa fie o seara perfecta. La un moment dat, ceva a intervenit.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine, intr-un interviu acordat Gandul si Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui „sistem represiv” pentru a-si conserva pozitia si in viitor. „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment - si cred ca acesta…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, referindu-se la perchezitiile DIICOT care se desfasoara la Cluj, ca, ''in contextul in care se distruge justitia, practic sunt ultimele zile in care procurorii pot sa-si faca treaba'', reamintind ca a sesizat inca din luna martie Ministerul Sanatatii si…

- Prin Comunicatul intitulat Stadiu Dosar Revoluție, dat publicitații luni, 18 decembrie 2017, Parchetul General a facut Istorie. Se confirma astfel oficial, in temeiul unor dovezi strinse prin ancheta penala deocamdata in rem ca in decembrie 1989 a fost o Lovitura de stat și nu o Revolta spontana, cum…

- HOROSCOP 18 decembrie 2017 HOROSCOP 18 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de luni, 18 decembrie 2017. HOROSCOP 18 decembrie 2017 - Berbec Nu iti place cand cineva se baga peste tine la locul de munca, dar astazi chiar te bucuri. Nu de alta, dar…

- Selectionerul nationalei feminine de handbal a Romaniei, spaniolul Ambros Martin, a declarat ca poate gandul la calificare a paralizat echipa Romaniei, invinsa surprinzator de Cehia, luni, in optimile Campionatului Mondial din Germania.

- De curand, dupa o zi de sambata petrecuta cu job-ul la Ploiesti (eu fiind bucurestean, sa ne intelegem:), am aflat de la colegii ploiesteni ca s-a deschis un club nou la doi pasi de iesirea din oras, XS Lounge, varianta "de iarna". Mi s-a spus ca a existat si un XS Summer Lounge, undeva langa locatia…

- Horoscop saptamanal, AstroCafe.ro, ZIUA de ConstantaBerbecO saptamana focalizata pe relatiile cu ceilalti si pe ceea ce poti realiza alaturi de ei. Tentatia de a te baza mult pe ceea ce spun sau ce fac partenerul de viata, colaboratorii, rudele este pabugoasa si ar fi bine sa o tii in frau. Planuri…

- "Am vorbit aseara cu Sumudica. I-am zis: tu esti nebun, vrei sa te impuste aia? Tu nu-i cunosti pe turci. Ba, sunt orgoliosi. Ala vine si te impusca direct, pe starda. S-a speriat. Nu mai spune, domne, ca ma sperii! E adevarat ca ai talent de actor si esti baiat inteligent, dar cei mai invidiosi…

- Presedintele CFR Cluj, Iuliu Muresan, a declarat, miercuri, ca arbitrajului video este o treaba buna, prin care ar scadea procentul de eroare umana, astfel ca echipa sa nu ar mai fi acuzata ca influenteaza arbitrii. Muresan a precizat ca gruparea CFR Cluj ar fi dispusa sa suporte o suma pentru implementarea…

- Guvernul american sustine ca producatorul de drone DJI furnizeaza imagini ale clientilor catre guvernul chinez, in scopuri de spionaj si comerciale, transmite Gandul . Compania chineza DJI, unul din principalii producatori de drone, a fost acuzata de oficialii americani ca ar furniza informatii despre…

- „Nu doresc sa comentez in niciun fel declaratia premierului cu privire la organizarea Festivalui de colinde pentru copii si a unui targ de produse traditionale in Piata Victoriei. Maine este 1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei. Intram in Anul Centenar. Gandul si energia mi le canalizez, ca toti…

- Gabriela Firea a declarat, referitor la faptul ca premierul a criticat amplasarea unui Targ de Craciun in Piata Victoriei de catre Municipalitate, ca nu doreste sa comenteze afirmatia lui Mihai Tudose, mentionand ca vrea sa isi canalizeze „gandul si energia” catre cinstirea eroilor neamului.…

- Costel Cașuneanu, candva unul dintre cei mai puternici și mai bogați oameni de afaceri romani, a facut un adevarat circ in fața Parchetului Curții de Apel Ploiești. El a fost adus, marți dupa-amiaza, pentru a fi audiat intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, instrumentat de procurorii…

- Berbec O saptamana in care ești preocupat mai mult de tine și de nevoile tale sufletești. Sanatatea este vulnerabila și de aici și starile de spirit sunt fluctuante. Evita consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale pe cat posibil. Ești foarte sensibil și rezultatele demersurilor…

- EXCLUSIV INTERVIU | Vlad Moldoveanu: ”Clujul e un oraș care iubește baschetul”. De ce a plecat de la U-BT și cand vrea sa se retraga Vlad Moldoveanu (29 ani) s-a destainuit pentru ZIUA de CLUJ inaintea debutului Romaniei in preliminariile Campionatului Mondial de Baschet din 2019. Fostul jucator al…

- Așa cum va informam anterior, miercuri seara, la Ploiești, s-a discutat, in prezența Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, intr-o ampla dezbatere, despre orașele SMART, despre prezentul și... viitorul orașelor mai mari sau... mai mici. Read More...

- Cum arata fetița lui Daniel Buzdugan. Realizatorul de radio a postat pe contul de socializare o imagine, in care Maria il pupa pe obraz. Fanii au observat imediat cat de bine seamana cei doi. Realizatorul de la Radio ZU a publicat o imagine cu fetita lui Maria, in varsta de 8 ani. In fotografie, micuta…

- Doua luni, atata timp s-a scurs din 17 septembrie, duminica in care o furtuna puternica a lovit Timisoara. Vantul care a suflat chiar și cu peste 150 de km/h a daramat poarta de la intrare in oras de pe Calea Lugojului, care s-a prabusit peste masina tanarului Vlad Baici, in varsta de 24 de ani. […]…

- Pe tortul și prajiturile de ziua ei duse in clasa, eleva de doar 12 ani a pus glicerina boraxata crezand ca este otrava, potrivit Antena 3. Eleva a dorit sa-și otraveasca toți colegii. Ea a fost vazuta de un coleg de clasa cand turna o substanța pe prajituri. In urma incidentului, eleva a…

- Presedintele Autoritatii Nationale Pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA), Gabriela Coman, a declarat joi ca Avocatul Copilului are capacitatea de "a trage" o institutie "de maneca" pentru a-si face treaba, deoarece este independenta de administratiile centrale si de prestatorii…

- Traim, sau aceasta cred ca ar trebui sa fie principala activitate in aceasta calatorie numita Viata. Sa treaca prin tine trimilimiliardele de trairi, emotii, sunete, respiratii, atingeri, intru un cuvant Simtirea. Cu bune cu rele, pe rand sau de a valma, cu picatura, sau oceanul. Energia. Fiecare dintre…